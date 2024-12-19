«Похоже, Лукашенко это понимает»
- 19.12.2024, 18:20
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Режим останется без помощи.
Россия уже эвакуировала свои системы ПВО, прикрывавшие ее базы в Сирии. Это яркое доказательство слабости путинского режима, который не смог поддержать даже стратегически важного союзника, пишет читатель сайта Chrter97.org:
— Лукашенко должен извлечь урок: если Москва бросает своих партнеров, то и его режим в кризисный момент останется без помощи.
Похоже, он это понимает, ведь полетел в арабские страны в поисках новых партнеров или хотя бы временных союзников.