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«Похоже, Лукашенко это понимает»

  • 19.12.2024, 18:20
  • 2,148
«Похоже, Лукашенко это понимает»

Режим останется без помощи.

Россия уже эвакуировала свои системы ПВО, прикрывавшие ее базы в Сирии. Это яркое доказательство слабости путинского режима, который не смог поддержать даже стратегически важного союзника, пишет читатель сайта Chrter97.org:

— Лукашенко должен извлечь урок: если Москва бросает своих партнеров, то и его режим в кризисный момент останется без помощи.

Похоже, он это понимает, ведь полетел в арабские страны в поисках новых партнеров или хотя бы временных союзников.

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