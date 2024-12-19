Вблизи главной базы Северного флота РФ в Мурманске прогремели мощные взрывы 5 19.12.2024, 21:28

6,078

Волны от них почувствовали на расстоянии нескольких десятков километров.

В России жители Мурманска и расположенного в 12 км от него Североморска накануне заявляли о звуках взрывов. Они могли произойти неподалеку от главной военно-морской базы Северного флота РФ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер» и The Barents Observer.

По данным «Крымского ветра», взрывы были слышны вчера вечером. Местные заявляют, что волны от них почувствовали на расстоянии нескольких десятков километров.

Также один из взрывов попал на видео. Судя по кадрам, происшествие могло произойти на одном из многочисленных военных объектов в районе главной военно-морской базы Северного флота России, расположенной в Североморске, и двух военных аэродромов.

А вот The Barents Observer удалось идентифицировать, что в 13 км от места съемки расположен военный аэродром «Североморск-1». Там базируются российские истребители, бомбардировщики и эскадрилья вертолетов Ка-27.

При этом на расстоянии 11 км расположен открытый склад оружия, а к северо-западу от «Североморска-1» расположено несколько установок с мобильными зенитными ракетами и антеннами для радиоэлектронной борьбы.

Также между Североморском и Мурманском расположен закрытый военный аэродром «Североморск-2», который в начале 2024 года начали восстанавливать.

Судя по видео, взрыв похож на детонацию большого количества боеприпасов.

Стоит заметить, что Североморск расположен в 1900 км от границы с Украиной. А также в 100 км к югу от аэродрома «Оленья», куда уже долетали украинские беспилотники.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com