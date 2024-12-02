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Головченко: Трамп обвалил белорусский рубль

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  • 2.12.2024, 10:30
  • 6,226
Головченко: Трамп обвалил белорусский рубль

Версия премьера.

Премьер Роман Головченко винит избранного президента США Дональда Трампа в том, что доллар бьет рекорды в белорусских обменниках.

«То, что сейчас происходит, это временное явление, связанное с многими внутренними и внешними факторами. На фоне прихода или объявления результатов президентских выборов в США, где избранный президент вновь озвучил девиз сделать Америку великой. Такие посылы, конечно, влияют на международный финансовый рынок, все ожидают, что доллар будет сильнее. Соответственно, фьючерсы валютные уже учитывают эту поправку. Они вполне могут потом отыграть назад», — рассказал Головченко.

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