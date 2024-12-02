ГУР: Россияне бегут из Дамаска

ГУР: Россияне бегут из Дамаска11
- 2.12.2024, 11:55
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Положение российских военных в Сирии ухудшается.
Главное управление разведки МО Украины сообщили об ухудшении ситуации для россиян в Сирии.
Россияне бегут из Дамаска, сообщает ведомство в Telegram.
Разведка рассказывает о продвижении на юг страны оппозиционных к поддерживаемому РФ режиму Асада сил:
«Сирийский капут - русские бегут из Дамаска. Ситуация для россиян в Сирии ухудшается. Оппозиционные к поддерживаемому Россией режиму Асада силы активно продвигаются на юг страны, состоялись первые городские бои в городах Хама, Хомс и Сувейда».
Отмечается, что «военный контингент государства-агрессора России сбежал из Хамы и эвакуировался на базу «Хмеймим». Руководитель расположенного в Хмеймиме координационного штаба россиян генерал-полковник Александр Журавлев констатировал, что ситуация вышла из-под контроля режима Асада.
«В Дамаске начались первые вооруженные беспорядки - российские военные и дипломаты аврально и срочно начали покидать столицу Сирии. Также россияне сбежали с военной базы в городе Хан-Шейхун, оставив там значительный арсенал вооружений и техники», - говорится в сообщении.
В воскресенье, 1 декабря, российские самолеты нанесли авиаудары в районах Хан-Шейхуна - целью атаки, вероятно, было уничтожение военной техники РФ, которая перешла к оппозиционным силам.
«На фоне панического бегства российских войск в арабоязычных пабликах получила активное распространение новость об отставке командующего контингента РФ генерала Киселя. В Москву «на ковер» также отозвали полковника Вадима Байкулова, который командовал подразделением российских спецназовцев», - пишут в ГУР.
Добавляют, что Байкулов должен «объяснить вождям», почему подчиненный ему личный состав понес потери убитыми, а военная техника в Алеппо была захвачена.