ГУР: Россияне бегут из Дамаска 11 2.12.2024, 11:55

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Положение российских военных в Сирии ухудшается.

Главное управление разведки МО Украины сообщили об ухудшении ситуации для россиян в Сирии.

Россияне бегут из Дамаска, сообщает ведомство в Telegram.

Разведка рассказывает о продвижении на юг страны оппозиционных к поддерживаемому РФ режиму Асада сил:

«Сирийский капут - русские бегут из Дамаска. Ситуация для россиян в Сирии ухудшается. Оппозиционные к поддерживаемому Россией режиму Асада силы активно продвигаются на юг страны, состоялись первые городские бои в городах Хама, Хомс и Сувейда».

Отмечается, что «военный контингент государства-агрессора России сбежал из Хамы и эвакуировался на базу «Хмеймим». Руководитель расположенного в Хмеймиме координационного штаба россиян генерал-полковник Александр Журавлев констатировал, что ситуация вышла из-под контроля режима Асада.

«В Дамаске начались первые вооруженные беспорядки - российские военные и дипломаты аврально и срочно начали покидать столицу Сирии. Также россияне сбежали с военной базы в городе Хан-Шейхун, оставив там значительный арсенал вооружений и техники», - говорится в сообщении.

В воскресенье, 1 декабря, российские самолеты нанесли авиаудары в районах Хан-Шейхуна - целью атаки, вероятно, было уничтожение военной техники РФ, которая перешла к оппозиционным силам.

«На фоне панического бегства российских войск в арабоязычных пабликах получила активное распространение новость об отставке командующего контингента РФ генерала Киселя. В Москву «на ковер» также отозвали полковника Вадима Байкулова, который командовал подразделением российских спецназовцев», - пишут в ГУР.

Добавляют, что Байкулов должен «объяснить вождям», почему подчиненный ему личный состав понес потери убитыми, а военная техника в Алеппо была захвачена.

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