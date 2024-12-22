Было громко: в российском Таганроге пожаловались на «комбинированную атаку»
- 22.12.2024, 11:00
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Стали известны подробности ночного удара.
В Ростовской области РФ в ночь на 22 декабря были слышны взрывы. Местные власти заявили о якобы комбинированной атаке.
Об этом сообщает Astra.
Ночью в сети сообщили о взрывах в Ростовской области. В частности, на взрывы пожаловались жители Таганрога.
Временный губернатор Ростовской области заявил о «комбинированной атаке». По его словам, российская противовоздушная оборона якобы ликвидировала восемь дронов в Азовском море, в районе Таганрога и Новочеркасска, а также сбила ракету возле Миллерово.
Традиционно россияне заявили, что потерь и повреждений нет.