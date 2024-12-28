закрыть
28 декабря 2024, суббота, 18:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Эксперт о крушении лайнера Embraer 190: Россия имела одну цель

  • 28.12.2024, 18:53
Эксперт о крушении лайнера Embraer 190: Россия имела одну цель

Он подчеркнул то, что больше всего поразило после падения самолета в Казахстане.

Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана по поводу катастрофы самолета Embraer. Российский диктатор извинился за то, что это произошло в воздушном пространстве России, но ответственность за сбивание судна не признал.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев после сообщения об авиакатастрофе развернул свой самолет и не полетел на саммит в России. Как отметил «24 Каналу» исполнительный директор украинского Центра прикладных политических исследований «Пента» Александр Леонов, кроме лидера государства, извинений от России требовали элиты и население.

Была одна цель

Азербайджанскую сторону больше всего поразило даже не то, что россияне нанесли удар силами ПВО по гражданскому самолету, а то, что они пытались скрыть следы своего преступления. Понятно, что у российской элиты уже рефлекс закоренелых рецидивистов.

Например, если обычный человек что-то совершил, то будет пытаться сделать все, чтобы помочь пострадавшим. Зато рецидивист будет скрывать следы преступления.

- Сейчас у всех экспертов есть только одно мнение. Все говорят, что отправка самолета через Каспийское море, когда рядом есть несколько аэродромов, имело целью только одно – надежда, что судно упадет, затонет и все концы пойдут в воду. Это то, что поразило больше всего, – подчеркнул Александр Леонов.

Стало известно, что Турция присоединится к расследованию преступления. Это страна, которой Казахстан не сможет отказать или в чем-то убедить, поэтому все попытки России скрыть следы преступления будут напрасными. Привлечение Турции уже о многом говорит,

- Думаю, после того, как проведут расследование, будет понятно, что вопрос не только в том, что Россия сбила гражданский самолет, а в том, что пыталась его уничтожить, скрыв следы преступления, – подчеркнул Александр Леонов.

К слову, российский диктатор сам позвонил президенту Алиеву. Но Путин так и не признал, что гражданский самолет сбили россияне.

Напомним, катастрофа с азербайджанским самолетом произошло 25 декабря. Погибло 38 человек. Судно летело в Грозный, но там, вероятно, было поражено российской ракетой. В посадке ему отказали и направили в аэропорт в Казахстане.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский
Этот номер не пройдет
Этот номер не пройдет Владимир Халип