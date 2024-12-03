Косинец и Лукашенко поспорили о зарплатах ученых 15 3.12.2024, 15:08

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Диктатор пожадничал.

Установить профессорам «шахтерскую зарплату» предложил диктатору Лукашенко зампредседателя «всебелорусского народного собрания» Александр Косинец 3 декабря на встрече с рабочей группой по анализу деятельности Национальной академии наук, передает БелТА.

Косинец заявил, что зарплата профессорско-преподавательского состава должна быть «не ниже, чем у шахтеров».

— Они должны думать только про науку, — подчеркнул зампредседателя ВНС.

Лукашенко на это предложение отреагировал критически.

— Давайте без агитаций. Говорить о том, что членкорам и шахтерам надо зарплата равная, — это из области популизма. Вы не назвали ни один источник. Заберем у шахтеров деньги и отдадим ученым? Хотелось бы, чтобы были предложения, где взять, — обратил внимание Александр Лукашенко.

Косинец на это ответил, что Национальная академия наук может сосредоточиться на экспертной деятельности и стать своеобразным «советником», когда, например, на те или иные предприятия закупаются зарубежные технологии.

— Например, та же атомная энергетика, биоиндустрия или же нефтехимический комплекс. Чтобы не допустить в последующем ошибок, требуется серьезный экспертный подход. И в будущем мы не можем терять значительные ресурсы. Этих денег хватит на 100 лет, чтобы заплатить заработную плату профессорско-преподавательскому составу, — заявил член рабочей группы.

— Каких? — уточнил Лукашенко.

— Которые сэкономим на правильном подборе мощностей, оборудования, не допуская ошибок при закупке определенных установок, которые в последующем не могут переработать заданное количество, — пояснил Александр Косинец.

— Дело не в зарплатах. У нас что, все на окладах будут сидеть? А за что платить? И потом. Вы что, не понимаете, как у нас защищают докторские и кандидатские? И потом вы говорите: надо платить, как шахтеру. Но шахтер накопал и на-гора поднял — можно посчитать. А здесь, если сейчас платить по вашему раскладу, ни доктора, ни кандидаты ничего не будут делить наполовину, — заявил Лукашенко.

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