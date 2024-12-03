В аэропорту Сицилии задержали белоруса с двумя чемоданами сигарет
- 3.12.2024, 19:38
Налоговики изъяли у него 244 блока табачных изделий.
В аэропорту Фонтанаросса, который находится на Сицилии недалеко от города Катания, в конце ноября задержали белоруса с грузом контрабандных сигарет. Об этом сообщает издание «Беларусь и мир» со ссылкой на местные СМИ.
Таможенники и налоговики изъяли у него 244 блока сигарет без итальянских акцизных марок общим весом 50 килограммов. Табачные изделия были спрятаны в двух чемоданах.
Как пишут журналисты, указанные чемоданы лежали, вращаясь на ленте багажной карусели, до тех пор, пока иностранный пассажир с предосторожностями не снял их с нее.