В аэропорту Сицилии задержали белоруса с двумя чемоданами сигарет 3.12.2024, 19:38

Налоговики изъяли у него 244 блока табачных изделий.

В аэропорту Фонтанаросса, который находится на Сицилии недалеко от города Катания, в конце ноября задержали белоруса с грузом контрабандных сигарет. Об этом сообщает издание «Беларусь и мир» со ссылкой на местные СМИ.

Таможенники и налоговики изъяли у него 244 блока сигарет без итальянских акцизных марок общим весом 50 килограммов. Табачные изделия были спрятаны в двух чемоданах.

Как пишут журналисты, указанные чемоданы лежали, вращаясь на ленте багажной карусели, до тех пор, пока иностранный пассажир с предосторожностями не снял их с нее.

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