Президент Южной Кореи решил отменить военное положение 3.12.2024, 22:59

Юн Сок Ёль

Оно было введено около шести часов назад.

В Южной Корее отменят военное положение, введенное около шести часов назад, после голосования парламента, на котором было принято соответствующее решение, заявил президент Юн Сок Ёль.

«Мы отменим военное положение, приняв просьбу Национального собрания. <...> Мы немедленно созвали заседание кабинета министров, но поскольку сейчас раннее утро, кворум еще не собран, поэтому мы отменим военное положение, как только он будет собран», — сказал он (цитата по Chosun).

Юн объявил военное положение во вторник, чтобы «защитить свободную Республику Корея от угрозы коммунистических сил Северной Кореи».

Однако парламент страны не поддержал введение военного положения, а под стенами здания, где проходило заседание, собрались протестующие.

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