Умер бывший президент США Джимми Картер 2 30.12.2024, 8:05

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Джимми Картер

Фото: russia-insider.com

Ему было 100 лет.

В воскресенье днем в Джорджии в возрасте 100 лет скончался бывший президент США Джимми Картер, столкнувшийся с экономическим кризисом и захватом американских заложников в Иране, и добившийся мира между Израилем и Египтом, позднее получив Нобелевскую премию мира за свою гуманитарную деятельность. О смерти Картера сообщило издание Atlanta Journal-Constitution, пишет «Голос Америки».

Демократ Картер занимал пост президента с января 1977 года по январь 1981 года, победив действующего республиканского президента Джеральда Форда на выборах 1976 года. Через четыре года Картер с большим разрывом проиграл выборы республиканцу Рональду Рейгану, бывшему актеру и губернатору Калифорнии.

Картер прожил дольше всех других президентов США после окончания своего срока, и его пост-президентская деятельность оценивалась многими как более успешная в сравнении с годами его президентства, с чем сам Картер открыто соглашался.

Его президентский срок был отмечен как успехами, такими как заключение Кэмп-Дэвидских соглашений в 1978 году между Израилем и Египтом, что привнесло стабильность на Ближний Восток, так и проблемами, включая экономическую рецессию, непопулярность среди населения и кризис с заложниками в Иране, который длился последние 444 дня его президентства.

В последние годы Картер перенес ряд проблем со здоровьем, включая меланому, которая распространилась на его печень и мозг. В феврале 2023 года он решил перейти на паллиативный уход вместо дальнейшего лечения. Его жена Розалин Картер умерла 19 ноября 2023 года в возрасте 96 лет. На ее похоронах Картер выглядел хрупким и сидел в инвалидной коляске.

Хотя Картер покинул пост президента будучи крайне непопулярным, он десятилетиями активно занимался гуманитарной деятельностью. В 2002 году он был удостоен Нобелевской премии мира за его «неустанные усилия по поиску мирных решений международных конфликтов, продвижение демократии и прав человека, а также за содействие экономическому и социальному развитию».

Картер был центристом с популистскими тенденциями, когда занимал пост губернатора Джорджии, и пришел в Белый дом, став 39-м президентом США. Он был чужаком для Вашингтона в то время, когда Америка все еще переживала последствия Уотергейтского скандала, приведшего к отставке республиканца Ричарда Никсона в 1974 году.

В документальном фильме 1991 года, размышляя о своем президентстве, Картер заявил: «Нашей самой большой неудачей был политический провал. Я так и не смог убедить американский народ в том, что я был сильным и решительным лидером».

Мало кто может сравниться с Картером в достижениях после окончания президентства. Он получил всемирное признание как неутомимый защитник прав человека, голос обездоленных и лидер в борьбе с голодом и бедностью, завоевав уважение, которого ему не хватало в Белом доме.

Картер получил Нобелевскую премию мира в 2002 году за свои усилия по продвижению прав человека и разрешению конфликтов по всему миру, включая Эфиопию, Эритрею, Боснию и Гаити. Центр Картера в Атланте отправлял международные делегации для наблюдения за выборами по всему миру.

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