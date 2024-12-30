закрыть
30 декабря 2024, понедельник, 8:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Умер бывший президент США Джимми Картер

2
  • 30.12.2024, 8:05
  • 1,440
Умер бывший президент США Джимми Картер
Джимми Картер
Фото: russia-insider.com

Ему было 100 лет.

В воскресенье днем в Джорджии в возрасте 100 лет скончался бывший президент США Джимми Картер, столкнувшийся с экономическим кризисом и захватом американских заложников в Иране, и добившийся мира между Израилем и Египтом, позднее получив Нобелевскую премию мира за свою гуманитарную деятельность. О смерти Картера сообщило издание Atlanta Journal-Constitution, пишет «Голос Америки».

Демократ Картер занимал пост президента с января 1977 года по январь 1981 года, победив действующего республиканского президента Джеральда Форда на выборах 1976 года. Через четыре года Картер с большим разрывом проиграл выборы республиканцу Рональду Рейгану, бывшему актеру и губернатору Калифорнии.

Картер прожил дольше всех других президентов США после окончания своего срока, и его пост-президентская деятельность оценивалась многими как более успешная в сравнении с годами его президентства, с чем сам Картер открыто соглашался.

Его президентский срок был отмечен как успехами, такими как заключение Кэмп-Дэвидских соглашений в 1978 году между Израилем и Египтом, что привнесло стабильность на Ближний Восток, так и проблемами, включая экономическую рецессию, непопулярность среди населения и кризис с заложниками в Иране, который длился последние 444 дня его президентства.

В последние годы Картер перенес ряд проблем со здоровьем, включая меланому, которая распространилась на его печень и мозг. В феврале 2023 года он решил перейти на паллиативный уход вместо дальнейшего лечения. Его жена Розалин Картер умерла 19 ноября 2023 года в возрасте 96 лет. На ее похоронах Картер выглядел хрупким и сидел в инвалидной коляске.

Хотя Картер покинул пост президента будучи крайне непопулярным, он десятилетиями активно занимался гуманитарной деятельностью. В 2002 году он был удостоен Нобелевской премии мира за его «неустанные усилия по поиску мирных решений международных конфликтов, продвижение демократии и прав человека, а также за содействие экономическому и социальному развитию».

Картер был центристом с популистскими тенденциями, когда занимал пост губернатора Джорджии, и пришел в Белый дом, став 39-м президентом США. Он был чужаком для Вашингтона в то время, когда Америка все еще переживала последствия Уотергейтского скандала, приведшего к отставке республиканца Ричарда Никсона в 1974 году.

В документальном фильме 1991 года, размышляя о своем президентстве, Картер заявил: «Нашей самой большой неудачей был политический провал. Я так и не смог убедить американский народ в том, что я был сильным и решительным лидером».

Мало кто может сравниться с Картером в достижениях после окончания президентства. Он получил всемирное признание как неутомимый защитник прав человека, голос обездоленных и лидер в борьбе с голодом и бедностью, завоевав уважение, которого ему не хватало в Белом доме.

Картер получил Нобелевскую премию мира в 2002 году за свои усилия по продвижению прав человека и разрешению конфликтов по всему миру, включая Эфиопию, Эритрею, Боснию и Гаити. Центр Картера в Атланте отправлял международные делегации для наблюдения за выборами по всему миру.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский
Этот номер не пройдет
Этот номер не пройдет Владимир Халип