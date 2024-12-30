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Стало известно, чью кандидатуру поддержал Трамп на должность спикера Палаты представителей США

  • 30.12.2024, 21:55
Стало известно, чью кандидатуру поддержал Трамп на должность спикера Палаты представителей США
Майк Джонсон

Голосование состоится уже на этой неделе.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп выразил свою полную поддержку спикеру Майку Джонсону в понедельник, за несколько дней до голосования в Палате представителей. Уже в эту пятницу (3 января) пройдет голосование по избранию нового спикера.

Об этом Трамп написал в своей заметке на Truth Social, передает «Европейская правда».

«Спикер Майк Джонсон – хороший, трудолюбивый, религиозный человек. Он будет делать правильные вещи, и мы продолжим побеждать. Я полностью и безоговорочно поддерживаю Майка», – написал Трамп

Как отмечают СМИ, публичная поддержка Трампа может стать ключом к победе Джонсона.

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