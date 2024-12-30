Стало известно, чью кандидатуру поддержал Трамп на должность спикера Палаты представителей США
- 30.12.2024, 21:55
Голосование состоится уже на этой неделе.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп выразил свою полную поддержку спикеру Майку Джонсону в понедельник, за несколько дней до голосования в Палате представителей. Уже в эту пятницу (3 января) пройдет голосование по избранию нового спикера.
Об этом Трамп написал в своей заметке на Truth Social, передает «Европейская правда».
«Спикер Майк Джонсон – хороший, трудолюбивый, религиозный человек. Он будет делать правильные вещи, и мы продолжим побеждать. Я полностью и безоговорочно поддерживаю Майка», – написал Трамп
Как отмечают СМИ, публичная поддержка Трампа может стать ключом к победе Джонсона.