Стало известно, чью кандидатуру поддержал Трамп на должность спикера Палаты представителей США 30.12.2024, 21:55

Майк Джонсон

Голосование состоится уже на этой неделе.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп выразил свою полную поддержку спикеру Майку Джонсону в понедельник, за несколько дней до голосования в Палате представителей. Уже в эту пятницу (3 января) пройдет голосование по избранию нового спикера.

Об этом Трамп написал в своей заметке на Truth Social, передает «Европейская правда».

«Спикер Майк Джонсон – хороший, трудолюбивый, религиозный человек. Он будет делать правильные вещи, и мы продолжим побеждать. Я полностью и безоговорочно поддерживаю Майка», – написал Трамп

Как отмечают СМИ, публичная поддержка Трампа может стать ключом к победе Джонсона.

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