Кабмин Южной Кореи одобрил отмену военного положения 4.12.2024, 1:00

В заседании принимал участие и президент Южной Кореи.

Кабинет министров Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. Такое решение ранее потребовало принять Национальное собрание (парламент).

Об этом сказано в заявлении канцелярии премьер-министра Южной Кореи, сообщает Yonhap.

«Предложение об отмене военного положения было одобрено на заседании Кабинета министров в 4:30 (по южнокорейскому времени - ред.)», - сказано в сообщении канцелярии.

В заседании Кабмина принимал участие и президент Южной Кореи Юн Сок Ель, который ранее подписал указ о военном положении.

Таким образом с момента объявления в стране военного положения прошло чуть более шести часов.

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