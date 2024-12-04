Кабмин Южной Кореи одобрил отмену военного положения
- 4.12.2024, 1:00
В заседании принимал участие и президент Южной Кореи.
Кабинет министров Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. Такое решение ранее потребовало принять Национальное собрание (парламент).
Об этом сказано в заявлении канцелярии премьер-министра Южной Кореи, сообщает Yonhap.
«Предложение об отмене военного положения было одобрено на заседании Кабинета министров в 4:30 (по южнокорейскому времени - ред.)», - сказано в сообщении канцелярии.
В заседании Кабмина принимал участие и президент Южной Кореи Юн Сок Ель, который ранее подписал указ о военном положении.
Таким образом с момента объявления в стране военного положения прошло чуть более шести часов.