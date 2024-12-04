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На юго-западе Конго 143 человека умерли от неизвестной болезни

  • 4.12.2024, 3:32
На юго-западе Конго 143 человека умерли от неизвестной болезни

Врачи не смогли поставить диагноз и назначить лечение.

В ноябре в юго-западной провинции Демократической Республики Конго от неизвестной болезни погибли 143 человека, сообщили местные власти. Об этом пишет Reuters.

В ноябре в провинции Кванго на юго-западе Демократической Республики Конго от неизвестной болезни умерли 143 человека. Местные власти сообщили, что у заболевания симптомы, похожие на грипп: высокая температура и сильная головная боль.

Никто из врачей не смог поставить точный диагноз и назначить лечение. По словам местных эпидемиологов, больше всего пострадали женщины и дети.

Медицинская бригада уже отправилась на место, чтобы собрать образцы и провести исследование, чтобы выяснить причину болезни.

Местные власти отмечают, что ситуация крайне тревожная, поскольку число инфицированных продолжает расти.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что получила информацию о вспышке на прошлой неделе. Сейчас ее специалисты работают вместе с Министерством здравоохранения Конго, чтобы изучить ситуацию.

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