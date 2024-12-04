Военное положение в Южной Корее: оппозиция выдвинула президенту жесткий ультиматум 2 4.12.2024, 8:05

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Старшие помощники Юн Сок Ела массово подали в отставку.

Находящаяся в оппозиции Демократическая партия Кореи призвала президента Юн Сок Ела немедленно уйти в отставку после объявления военного положения и его последующей отмены парламентом страны.

Об этом сообщает агентство Yonhap.

Во время экстренного заседания в Национальной ассамблее, депутаты оппозиционной политсилы объявили, что немедленно начнут процесс импичмента главы государства, если он сам не уйдет в отставку.

«Объявление Юном военного положения является явным нарушением Конституции. Он не придерживался ни одного из требований Основного Закона для объявления такого режима. Это серьезный акт мятежа и прекрасная причина для импичмента», - отмечается в резолюции Демпартии Кореи.

Между тем старшие помощники Юн Сок Ела, а также руководитель его аппарата, массово подали в отставку из-за скандального решения и его дальнейшего блокирования парламентом.

Среди них - руководитель аппарата президента - Чун Чжин Сук, советник по вопросам национальной безопасности Шин Вон Сик, руководитель аппарата по вопросам политики Сон Тхэ Юн, а также семь других старших помощников.

Политический кризис в Южной Корее

Днем 3 декабря президент Республики Корея Юн Сок Ель неожиданно объявил в стране военное положение.

Причиной он назвал оппозицию, которая, по его словам, является «антигосударственной силой», которая парализует работу страны.

Решение спровоцировало столкновения с правоохранителями и военными у здания парламента.

Через несколько часов после скандального решения, парламент Республики Корея утвердил резолюцию с требованием отменить военное положение в стране. Позже аналогичное решение утвердил Кабинет Министров.

Вечером Йоль отменил военное положение в Южной Корее. Особый режим в стране действовал более шести часов.

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