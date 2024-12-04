На авиабазе «Дягилево» в Рязани прогремели взрывы
- 4.12.2024, 8:13
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Бали слышны звуки, характерные для атаки беспилотников.
В районе военного аэродрома «Дягилево» на окраине города Рязань (Российская Федерация) этой ночью, 4 декабря, раздались взрывы. В регионе работали системы противовоздушной обороны.
Об этом сообщает российское издание Astra.
Местные жители рассказали представителям российских СМИ, что взрывы в районе Дягилево, где находится авиабаза, были слышны около четырех часов.
Также росмедиа пишут, что у Рязани будто бы были слышны звуки, характерные для беспилотников. Сообщается также о работе сил и средств противовоздушной обороны.
Добавим, под утро в интернете было обнародовано видео со взрывом в районе Рязани.
Вместе с тем заявлений представителей местных властей относительно ситуации в Рязани и районе - нет.
Справка: на авиабазе Дягилево, по открытым данным, дислоцированы 43-й Центр боевого применения и переучивание летного состава (ЦБО ПЛС), оснащенный самолетами Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Ан-26.
Кроме того, на этом аэропорту расположен 203-й отдельный авиаполк самолетов-заправщиков, оснащенный самолетами-заправщиками Ил-78. А рядом с авиабазой Дягилев также расположен 360-й авиационный ремонтный завод.
Отметим также, что расстояние от Рязани до границы с Украиной составляет около 700 км.