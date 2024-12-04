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Солдата РФ отправили на велосипеде впереди техники по минному полю

  • 4.12.2024, 8:22
  • 2,842
Солдата РФ отправили на велосипеде впереди техники по минному полю

Прокладывать путь для БМП.

Российские военнослужащие ездят на велосипедах в нескольких метрах впереди боевой машины пехоты. Видео, доказывающее это, появилось в Telegram-канале russia no context.

«Тип на велосипеде ведет «бэху» в атаку! Педали крутит, в натуре», — со смехом и матами комментируют странное передвижение бойцы оккупационной армии, наблюдающие за процессом с помощью дрона.

В то же время, они советовали водителю БМП максимально выжать педаль газа, чтобы объехать велосипедиста, так как данному «тандему», судя по всему, угрожала опасность от украинских защитников.

Видео обрывается, поэтому неизвестно, чем закончилась данная поездка велосипедиста и российской БМП.

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