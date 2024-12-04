России грозит рекордная потеря урожая озимых 4 4.12.2024, 8:27

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«Так плохо не было никогда».

Пережив заморозки и засуху в уходящем году, российские аграрии могут столкнуться с новой проблемой — рекордной за десятилетия потерей урожая озимых.

Доля плохих и не взошедших озимых культур под урожай 2025 года в стране «составила беспрецедентно огромное значение — 38%», сообщает со ссылкой на данные Гидрометцентра аналитический центр «ПроЗерно».

«Так плохо не было никогда», — пишут аналитики: площадь плохих и невзошедших озимых достигла 6,47 млн га, а в «хорошем» состоянии находятся лишь 31% посевов против 74% год назад. «В целом по России (без учета новых регионов) озимых посевов в хорошем состоянии всего лишь 5,48 млн га, это наименьший размер хороших посевов перед входом в зиму за последние 23 года», — отмечает «ПроЗерно».

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Центральном федеральном округе (ЦФО), где не взошли или находятся в плохом состоянии почти две трети посевов — 2,07 млн га. Почти половина озимых (44%) классифицированы как «плохие» в Южном федеральном округе (ЮФО). Чуть лучше положение на Северном Кавказе и в Поволжье: 29,2% и 14,1% соответственно.

«Причина неприятностей во многом — летне-осенняя засуха 2024 года», — отмечает ПроЗерно. Из-за погодных проблем как минимум в пяти субъектах РФ был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), а в некоторых регионах дождя не было с апреля по октябрь. Этому предшествовали заморозки в мае, которые затронули почти треть российских сельхозземель и привели к потере около 10% урожая зерна и до 25% — овощей.

Проблемы с урожаем стали одной из причин ускорения инфляции, отмечал Александр Исаков, экономист по России Bloomberg Economics. По данным Росстата, к концу ноября темпы роста цен на продукты достигли 10,2% и стали рекордными почти за два года, а некоторые базовые продовольственные товары взлетели в цене на десятки процентов: картофель — на 78%, капуста — на 31%, свекла — на 27%, сливочное масло — на 31%.

Новые беды аграриев способны подлить масла в инфляционный пожар. Чтобы затормозить рост цен, российские власти уже вводят жесткие ограничения на вывоз из страны зерна, отмечал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько

В конце ноября таможенная подкомиссия правительства уменьшила втрое квоту на зерновой экспорт с с 15 февраля по 30 июня 2025 года. Она составит 11 млн тонн против 29 млн тонн годом ранее. С точки зрения запасов зерна российские аграрии могли экспортировать до 15 млн тонн, а введенные ограничения, вероятно, рассматриваются в качестве меры для борьбы с продовольственной инфляцией, не исключает гендиректор «Совэкона» Андрей Сизов.

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