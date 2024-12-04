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Генсек НАТО предложил Украине отложить любые мирные переговоры с РФ

  • 4.12.2024, 8:32
  • 1,860
Генсек НАТО предложил Украине отложить любые мирные переговоры с РФ

Больше военной помощи и меньше обсуждений.

Генсек НАТО Марк Рютте предложил Украине отложить любые мирные переговоры с РФ, сообщает The New York Times.

Новый глава альянса считает, что Украине нужно максимально отсрочить любые переговоры с Россией до тех пор, пока западные союзники не смогут предоставить достаточную военную помощь, чтобы помочь Киеву добиться успеха на поле боя и укрепить свои позиции для переговоров.

«Не стоит сейчас подробно обсуждать, как может выглядеть процесс мирного урегулирования», - заявил Рютте накануне двухдневной встречи министров иностранных дел в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Он считает, что Украина сама должна решить, когда она будет готова начать переговоры с Россией, и что Запад должен заранее помочь укрепить позицию Киева. Он добавил:

«Убедитесь, что у Украины есть всё необходимое, чтобы занять сильную позицию к моменту начала этих мирных переговоров. Так что я бы сказал: больше военной помощи и меньше обсуждений того, каким может быть процесс мирного урегулирования».

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