Якутский метеорит «упал» на Путина Эль Мюрид

4.12.2024, 8:36

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Тот самый кинетический удар.

На Якутию упал метеорит. Размер - примерно метр. Как раз опытная демонстрация «кинетического удара», вполне сравнимая с пресловутым «Орешником» в неядерном исполнении. Скорость даже повыше, чем у «Орешника», причем солидно повыше, размеры и масса - тоже побольше боеголовки.

Тем не менее итог был предсказуем - сгорел в атмосфере, не долетев до земли, сгорел в верхних слоях атмосферы, не породив ударную волну. Жертв и разрушений на поверхности нет.

Физика - это наука.

Чтобы метеорит долетел до земной поверхности или взорвался в нижних слоях атмосферы, создав мощную ударную волну, он должен иметь размеры (и, соответственно, массу), существенно выше якутского метеорита. Как минимум на порядок - от 10 метров и больше. Но разогнать такую массу до космических скоростей не может ни одна существующая на сегодняшний день ракета. Тем более со старта на земле.

Собственно, и поднять с поверхности такую массу сегодня невозможно. Метеорит диаметром в 10 метров будет весить приблизительно 80 тысяч тонн.

Иначе говоря, «кинетический удар» Путина - блеф и вранье. Нет такой боеголовки, которая может войти в атмосферу на скоростях приблизительно в 8-10 км в секунду и долететь до поверхности земли, нет и ракеты, которая может поднять такую гипотетическую боеголовку из шахты и разогнать ее до таких скоростей. Ну, и с системой позиционирования на таких скоростях, чтобы круговое вероятностное отклонение составляло метры, а не километры, думаю, дела тоже обстоят неважно.

В общем, даже врать не умеют. Пытаются, но получается очень смешно.

Эль Мюрид, «Телеграм»

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