В Минске судят гендиректора БелАЗа 4.12.2024, 8:45

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Управленец пропал в декабре 2023 года, а потом оказался в СИЗО КГБ.

В суде Ленинского района Минска начинается процесс над 45-летним бывшим генеральным директором БелАЗа Сергеем Никифоровичем, сообщает «Наша Ніва».

Руководитель одного из крупнейших предприятий страны был арестован год назад, в декабре 2023 года. Примечательно, что информацию о его задержании тогда распространили только негосударственные медиа. Для государственных пропагандистов Никифорович якобы просто исчез — о том, что человека из кадрового резерва Лукашенко подозревают в коррупции, лучше не вспоминать.

Сергея Никифоровича судят по ч. 3 ст. 430 Уголовного кодекса — получение взятки в особо крупном размере (или организованной группой, или должностным лицом). Ему грозит от 5 до 15 лет колонии.

Соучастников у Никифоровича двое.

Юрий Шустер работал начальником бюро покупного инструмента инструментально-штамповочного производства БелАЗа.

«На БелАЗе я работаю уже очень давно, с 1983 года. Планы я уже особенно не строю, через два года на пенсию иду. Чем заниматься буду на пенсии? Отдыхать буду. Я и сейчас каждый выходной куда-нибудь еду, потому что в Беларуси столько хороших мест!», — говорил в 2022 году Шустер в интервью телеграм-каналу БелАЗа. Вместо пенсии он оказался за решеткой.

Личность еще одного фигуранта дела вызывает удивление. Это Андрей Александрович Доронин. Человек с таким именем был заместителем гендиректора БелАЗа до 2017 года.

Тогда Доронина арестовали за коррупцию и осудили на 7,5 года заключения. О дальнейшей его судьбе ничего не известно. Когда он освободился? Смог ли снова устроиться на БелАЗ? Обвиняются ли Никифоровича и Шустер в коррупции за тот период, когда они работали вместе с Дорониным в середине 2010-х? Ответов на эти вопросы пока нет.

Сам Сергей Никифорович, как и большинство топ-менеджеров БелАЗа, трудовую карьеру начинал на предприятии. В 2015-2017 его перевели в Жодинский горисполком. После перешел в пинский «Кузлитмаш», который входит в холдинг БелАЗа — сначала работал там заместителем директора, а позже возглавил предприятие. А в конечном итоге в сентябре 2020 года Никифорович вернулся в БелАЗ генеральным директором.

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