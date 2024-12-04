«Что же в Беларуси пошло не так?» 4.12.2024, 8:53

2,242

Сказка ложь, да в ней намек.

«Что же в Беларуси пошло не так?». Таким вопросом задаются сразу в двух новых шпионских сериалах с участием голливудских звезд. «Филин» объясняет, почему это не радует.

В ноябре вышли два сериала, снятых в США и Великобритании, в которых фигурирует Беларусь. И это, пожалуй, первый случай, когда наша страна не появляется в кадре на 1,5 секунды и не упоминается лишь при помощи пары слов. В этот раз упоминаний, экранного времени и значимости куда больше.

Но не спешите радоваться, если вы еще не смотрели новинки. Поводов для гордости за родную страну здесь не много. Если, конечно, вы не сотрудник ГУБОПиК, и зовут вас не Павел Муравейко. Объясним (по возможности без спойлеров), почему это так.

«День шакала» — это сериальная экранизация одноименного романа Фредерика Форсайта с оскароносным британцем Эдди Редмэйном в роли наемного убийцы, скрывающегося под псевдонимом «Шакал».

Беларусь в сериале представлена поросшими густым лесом окрестностями Сморгони, где прячется бывший боевик Ulster Volunteer Force (Ольстерские добровольческие силы). За ним в Беларусь тайно прибывает группа захвата из MI6.

Но преступника предупредили, и он оказал сопротивление. В перестрелке гибнут несколько оперативников. И с этого момента агенты британской спецслужбы из серии в серию будут с десяток раз задаваться вопросом: «Что же не так пошло в Беларуси?».

Сериал «Агентство» посвящен будням бюро ЦРУ в Лондоне. Главную роль играет Майкл Фассбендер, в роли главы бюро — Ричард Гир.

Завязка такова: агент «Койот», находящийся на спецзадании в Беларуси, арестован минской милицией при попытке побега с места пьяной аварии. Его забирают в участок, откуда он не выходит — сотрудник могущественной спецслужбы просто исчезает.

В «беларуском» эпизоде хватает ляпов. Начиная с ошибки в номерном знаке на BMW агента, нехарактерного для Минска городского транспорта, мелькнувшей в кадре вывески магазина литовской сети Maxima, и заканчивая пистолетом-электрошокером, которым милиционер останавливает нарушителя.

А дальше начинается разбор полетов на уровне руководства бюро. И снова звучит вопрос: «Что же произошло в Беларуси?». Первоначально шефу бюро докладывают, что в Минске не произошло «ничего особенного».

На что герой Ричарда Гира отвечает: «Хорошо. Потому что, единственное место, где я хочу, чтобы абсолютно «ничего особенного» сейчас, а лучше всего никогда не происходило, — это Беларусь».

Когда же становится известно об исчезновении «Койота» в отделении внутренних дел на улице Сухой, выясняется, что он осведомлен о нескольких агентах в России и Украине, между которыми идет война.

В Лондон звонит шеф ЦРУ из Лэнгли. Его подчиненный говорит о «локальной проблеме в Минске», на что слышит в ответ: «Мы оба знаем, что в Беларуси локальных проблем не бывает» (вот бы так в реальности думали все западные лидеры — С.).

Глава ЦРУ напоминает коллегам в Лондоне о новой теории «Домино», которая гласит о том, что США находятся в «трех костях домино» от обмена ядерными ударами. И добавляет: «Минск — это огромная кость домино».

Сказка ложь, да в ней намек. К сожалению для нас, в этих вымышленных историях полно намеков на реальное положение дел в сегодняшней Беларуси. В обоих сериалах наша страна предстает откровенным проходным двором.

И если в случае с «Агентством» это выглядит анекдотично (ЦРУ, словно у себя дома, устраивает ложное задержание на Сухой, чтобы внедрить в отделение милиции своего человека), то прячущийся в Сморгони ольстерский террорист — это ли не прямая отсылка к истории с «передержкой» наемников Пригожина под Осиповичами?

Не говоря уже о ядерной угрозе, исходящей от Минска, которой серьезно озабочен киношный шеф ЦРУ. Она, возможно, также утрирована. Но легче ли всем нам от этого — большой вопрос.

В разгар событий августа 2020-го о Беларуси узнали даже те, кто до того без помощи не показал бы ее на карте мира. Это было время, когда у нашей стране появился куда более привлекательный образ, чем мрачная родина «сына Беларуси» Джона Уика.

И последние сериальные новинки наглядно показывают, что все хорошее быстро забывается. Особенно под грузом всего плохого.

И это значит, что впереди большая работа для всех нас. Для того, чтобы о нас вспоминали без содрогания — и при просмотре новостей, и при знакомстве с новым сериалом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com