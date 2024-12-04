Z-полковник Алкснис: Впервые за 100 лет Россию ждет поражение
- 4.12.2024, 8:56
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Экс-депутат Госдумы прогнозирует РФ «тяжелейшие последствия».
РФ придется в ближайшее время сворачивать войну против Украины, так и не достигнув победы. Из-за этого страну ожидает тяжелый послевоенный кризис.
Об этом в своем блоге в Telegram пишет российский ультрапатриот, бывший депутат Госдумы Виктор Алкснис, передает «Диалог.UA».
Он уверен, что после инаугурации в США избранного президента Дональда Трампа война РФ против Украины будет заморожена по линии фронта.
«Большинство стран мира хочет прекращения войны. Включая «дружественные» нам страны - Китай и Индию. В одиночку противостоять этому большинству мы не сможем. И невзирая на все наши заявления о том, что все цели «СВО» будут выполнены и победа на Украине будет достигнута, на самом деле добиться этого некому и нечем. Впервые за 100 с лишним лет нас ждет тяжелое военное поражение с тяжелейшими последствиями», — написал Алкснис.
Он уточнил, что пропаганда представит сворачивание войны как победу, чему большинство граждан страны поверят и будут радоваться. Однако последствия не заставят себя долго ждать.
«Нас ждут сложные времена и к ним надо быть готовыми», — написал Z-патриот.
Острый послевоенный кризис России также прогнозирует политтехнолог Аббас Галлямов, который в прошлом работал спичрайтером диктатора РФ Владимира Путина.
Он предупредил, что миф о несуществующей победе, который россиянам представит Кремль, быстро разрушится, граждане РФ столкнутся с неприятной реальностью.
«Когда головы протрезвеют, (...) до них дойдет, что (...) никакой денацификации не получилось, да и с «демилитаризацией» проблема — никогда еще украинская армия не была так вооружена как сейчас», — написал эксперт в своей колонке ресурсу «Точка».
Сильно повлияют на настроения россиян, по его мнению, еще и экономические проблемы, которые никуда после войны не денутся и будут сказываться на уровне жизни. Все это, считает Галлямов, приведет к резкому падению рейтингов путинского режима.