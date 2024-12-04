«Случай Лукашенко описан в классической психиатрии» 4.12.2024, 9:04

Трусливый диктатор — игрок «на понтах».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк дал оценку заявлениям беларуского правителя.

— Если сравнивать Путина и Лукашенко, второй, конечно же, трусливее, — охарактеризовал правителей Михаил Подоляк на «Обычном утре». — Они оба не готовы к современному миру, оба живут в иллюзиях.

Но Лукашенко трусливее, а потому более вменяемо смотрит на последствия, которые его могут ждать.

Путин — беспредельщик высшего класса. Ему все последствия абсолютно безразличны. При этом поскольку он очень закомплексованный человек, насилие является для него способом внутренней компенсации раздражения.

С психологической точки зрения Подоляк, имеющий медицинское образование, объяснил и ряд заявлений Лукашенко.

— Для трусливых людей наличие чего-то сильного и угроз — единственное, что сохраняет их в рассудке.

Беларусь лукашенковского типа и Россия путинского типа не конкурентные. Они ничего не могут предложить даже своим гражданам — ни открытых границ, ни карьерных возможностей, ни возможности повысить качество жизни.

Все подобные режимы только убеждают своих граждан в том, что мы самые лучшие, живем в лагере, в нищете, но нас все боятся.

На самом деле всего боятся они сами, люди, которые руководствуются примитивной пацанской логикой, как подросток, который пугает всех во дворе тем, что у его папы есть большой нож. Все это описано в классической психиатрии.

Именно поэтому Лукашенко говорит, дайте нам баллистику, дайте нам «орешник».

Но, подчеркну: никакого «орешника» не существует. Есть классифицированные межконтинентальные баллистические ракеты малой, средней и большой дальности.

Поэтому иметь подобные ракеты у себя для Беларуси — это вообще-то нарушение Договора о нераспространении ракет. Не говоря уже про ядерное оружие, о котором тоже много говорил белорусский правитель.

Он делает заявления ради самих заявлений, не зря многие на них реагируют как на анекдоты.

Но если говорить серьезно, то он не является субъектом политической жизни, даже регионального уровня. Он не влияет на принимаемые решения даже в рамках Союзного государства России и Беларуси.

То есть ему доводят, что нужно делать или говорить из важного для России, в остальном он может говорить все, что хочет. Не он будет определять то, что дальше будет происходить в этом регионе.

Соответственно, размещение на территории Беларуси любого оружия не означает, что его будут использовать. Еще раз повторю, Лукашенко трусливее и хитрее Путина, он понимает последствия, поэтому ничего подобного делать не будет.

Только бравировать: смотрите, что у меня есть, я тут с братом договорился, он мне дал. Это рассчитано на домохозяек.

Это Путин — игрок на эскалацию и, безусловно, будет продолжать эскалировать, потому что не получает от Запада ответа. А Лукашенко — игрок на понтах. И дело даже не в том, что он сам не решится использовать какое-то оружие. У него вообще нет таких прав.

Напомню, недавно он заявил, мол, мы не давали разрешения атаковать Украину с нашей территории, россияне должны были уйти после учений, но почему-то повернули в Украину. То есть мы тут вообще не при делах.

Это о том, что Лукашенко боится возможных судебных процессов в будущем и пытается отскочить, потому что, безусловно, территория Беларуси использовалась как плацдарм. И это в любом случае юридическая ответственность, — отметил советник украинского президента.

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