Взрывы прогремели в порту Новороссийска
- 4.12.2024, 9:16
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Местные жители сообщают об атаке со стороны Черного моря.
В районе города Новороссийск (Краснодарский край, РФ) в ночь на 4 декабря прогремели взрывы. В регионе велась работа систем противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэрию Новороссийска, а также местные паблики и росмедиа.
Сирена звучала в Новороссийске около получаса ночи по местному времени, и объявлялось об угрозе воздушной атаки с применением беспилотников.
Позже мэр Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что в городе работает ПВО. Он также рассказал, что все службы «приведены в состояние боевой готовности».
А заместитель председателя Новороссийска Александр Яменсков заявил в своем Telegram-канале, что запрещено снимать и выкладывать кадры работы противовоздушной обороны, а также «средства защиты объектов атаки, работы специальных и оперативных служб в социальные сети».
В новороссийских чатах писали о серии взрывов, которые слышали как в самом городе, так и в порту и в окрестностях.
Жители Новороссийска рассказали Telegram-каналу SHOT, что «в небе над городом было слышно от двух до пяти взрывов над акваторией Черного моря».
В местных Telegram-каналах также высказывалось недовольство, что объявление о воздушной опасности появилось после звуков взрывов.
В мэрии Новороссийска пояснили, что сирена и оповещения не дали заранее потому, что местные власти «отталкиваются от оперативной информации военных».
«Решение принимается, когда есть реальная угроза для жителей. Делается это для того, чтобы не было лишней паники и привыкания населения к сиренам, когда жители не реагируют», - рассказал Яменсков.
Также в мэрии высказались о работе ПВО и заявили, что якобы «сбитие было над морем».