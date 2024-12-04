Страшный сон россиян: как «Баба-Яга» уничтожает врага на фронте 4.12.2024, 9:30

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В сегменте бомберов Украина лидирует.

Украинские дроны-бомберы типа «Бабы-Яги» - это «страшный сон» оккупантов и они боятся их как огня. Об особенностях этих дронов и их роли на фронте рассказал в интервью LIGA.net специалист по связи для армии Сергей (Флеш) Бескрестнов.

Он рассказывает, что на автономном управлении такие дроны могут залететь вглубь российской территории, в пределах 10 км от фронта они «атакуют абсолютно все, что можно, - дорогую технику, склады».

Поэтому россияне критические военные цели в этой зоне стараются не держать и направляют все усилия на то, чтобы минимизировать потери от этих дронов.

«Противники их боятся, как огня... Они их выслеживают «мавиками» с тепловизорами и пытаются атаковать или стрелять сетками. Если по FPV мы от россиян отстаем (хотя это уже не такой катастрофический разрыв, как год назад, уже не в пять-семь раз), то в сегменте бомберов мы лидируем», - отмечает он.

В то же время специалист отметил, что «Баба-яга» не может атаковать, если цель прикрыта РЭБом, поэтому оптоволокно для них могло бы быть хорошим решением.

«В Китае есть серийные катушки на 10 км, на заказ китайцы могут делать катушки на 20 км. Они весят три килограмма, но для большого бомбера это - не проблема», - пояснил он.

По его словам, россияне еще не придумали, как скопировать украинские дроны-бомберы, но они учатся, перенимают у ВСУ технику удаленного минирования, когда мины и боеприпасы разбрасывают в тылу противника.

«Они пытаются с этим бороться, выставляют ночные дозоры, которые на слух определяют, когда и куда летит бомбер для сбросов. На точках отмечают, где слышали звук, чтобы утром проверить и убедиться, нет ли там мин. Мы, соответственно, фиксируем эти наблюдательные посты и сбросами их минусуем», - рассказывает «Флеш».

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