В Беларуси случилась демографическая катастрофа: опубликованы секретные цифры 8 4.12.2024, 9:38

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Власти скрывали данные о рождаемости с 2020 года.

В 2020 году Белстат перестал публиковать информацию о демографии в Беларуси.

«Зеркало» получило непубличные отчеты Минздрава за несколько лет. Журналисты нашли в них данные о количестве родившихся детей, которые официальные лица не раскрывали до сих пор. Эти цифры позволяют более полно увидеть, что происходит с рождаемостью в нашей стране.

Каждый год — антирекорд

Из полученных «Зеркалом» данных Минздрава следует, что рождаемость в Беларуси заметно падала несколько лет подряд. В 2020 году в стране на свет появились 82 022 ребенка (и это на 6,4% меньше, чем годом ранее), в 2021-м — 76 151 ребенок (минус 7,2%), в 2022 году — 67 396 детей (еще минус 11,5%).

В самом свежем отчете Минздрава — за 2023 год — не указано количество родившихся младенцев, однако есть число родов — 64 089 (и этот показатель на 8% меньше прошлогоднего). Очевидно, что эта цифра не совпадает с числом появившихся на свет детей: иногда рождаются двойни и тройни, ребенок также может родиться мертвым.

Приблизительные данные о том, сколько детей родилось в Беларуси в 2023 году, раскрывало Министерство юстиции, сообщившее, что органами ЗАГС было зарегистрировано более 65 тысяч новорожденных.

С учетом этих данных динамика количества родившихся детей в Беларуси выглядит так.

Количество рождений (2012–2023)

А в более широкой перспективе — так.

Количество рождений (1990–2023)

Данные о количестве родившихся детей позволяют подсчитать число родившихся на 1000 человек населения. Значения до 2018-го включительно публиковал Белстат, показатели за 2020, 2021 и 2022 годы есть в отчетах Минздрава. Показатели за 2019 и 2023 годы «Зеркало» вычислило на основе среднегодовой численности населения и числа рождений.

Показатель рождаемости (2012–2023)

Показатель рождаемости (1990–2023)

Полученные данные показывают, что начиная с 2021 года число родившихся детей и показатель рождаемости становились рекордно низкими за всю историю статистической отчетности в Беларуси — с 1950-го года.

Что случилось с официальной статистикой?

Напомним, информацию по рождаемости и смертности Белстат последний раз обновлял в мае 2020 года. С тех пор организация перестала публиковать эти данные (и не только их).

Последний «Демографический ежегодник» ведомство выпустило по итогам 2019 года. После этого Белстат исправно обновлял информацию о населении Беларуси в целом, выпускал ежегодные сборники со множеством показателей. Но количество родившихся и умерших там не указывали, как и показатели миграции.

Журналист «Зеркала» в январе 2022 года как гражданин обращался в статистическое ведомство с вопросом о данных по рождаемости и смертности за 2020 год. Нам тогда ответили, что эти данные «в процессе разработки». Кроме того, подчеркнули, что в своей работе организация «руководствуется принципом профессиональной независимости, самостоятельно принимает решения по определению сроков выпуска и содержанию официальной статистической информации».

Из статистики ООН в середине 2020-го стало известно, что смертность по итогам первого полугодия побила пятилетний рекорд — 66,9 тысячи умерших — в то время как на протяжении четырех лет до этого показатель не превышал 62,5 тысячи смертей. Из тех же данных следовало, что в июне 2020-го количество смертей на 3753 случая превысило показатель за тот же месяц 2019 года. После того как беларусские медиа обратили внимание на эту статистику, в базе данных ООН показатели по нашей стране тоже перестали обновляться.

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