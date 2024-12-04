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«Вы и на войну пошли с амбициями»: Путин поиздевался над протезированными россиянами

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  • 4.12.2024, 9:40
  • 4,286
«Вы и на войну пошли с амбициями»: Путин поиздевался над протезированными россиянами

Диктатор поинтересовался, привыкли ли они к «новому состоянию».

Вчера, 3 декабря, российские СМИ выложили в Сеть сюжеты, как Путин посетил один из центров протезирования.

Российский диктатор успел пообщаться с оккупантами и с улыбкой на устах «похвалил» своих солдат за «амбиции».

«Привыкли к новому состоянию?» - задался вопросом Путин, обращаясь к своим солдатам, по вине которого они и стали калеками, пишет «Диалог.UA».

Один из присутствующих на встрече заявил, что кто-то уже привык к новому состоянию, а кто-то только привыкает. При этом они уже показывают какие-то там результаты на соревнованиях.

Путин с улыбкой на лице заявил, что без амбиций сейчас нельзя, даже в зоне боевых действий у каждого должны они быть, иначе без них и нет смысла воевать. Также российский диктатор заявил, что люди с протезами должны «быть на коне» и он готов помочь им и их близким с получением образования.

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