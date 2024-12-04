Белорусских Z-монахинь прогнали с еще одной ярмарки в Польше

Белорусских Z-монахинь прогнали с еще одной ярмарки в Польше5
- 4.12.2024, 9:46
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Лавку закрыли и в Торуне.
Ярмарка в польском Торуне закрыла лавку Свято-Елисаветинского монастыря.
Лавка была замечена белорусами в Торуне 22 ноября, сообщает «Наша Нiва».
Белорусские и украинские греко-католики из Торуня не стали мириться с присутствием монастыря, который поддерживает российскую агрессию, на рождественской ярмарке в городе и начали обращаться в соответствующие инстанции.
Как они сообщили «Христианской визии», лавки на ярмарке больше нет.
Ранее белорусским активистам удалось прекратить торговлю и в польском Щецине.