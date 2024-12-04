Сирийская катастрофа Путина Тарас Загородний, «Главред»

4.12.2024, 10:14

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Свержение Асада больно ударит по России.

Свержение режима Асада в Сирии будет иметь серьезные последствия и для России, и для Путина лично.

Во-первых, утратив Сирию, Россия теряет чрезвычайно важный форпост на Ближнем Востоке, через который она могла активно качать ситуацию в этом регионе. Россия активно интересовалась Ближним Востоком с советских времен, а все из-за нефти: когда в этом регионе неспокойно, растет цена на нефть, что выгодно РФ, когда спокойно – цена падает. Теперь у России остается меньше рычагов влиять на цены нефть, когда она не может дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке через Сирию.

Во-вторых, Россия теряет единственный порт на Средиземном море, который оставался у нее со времен Советского Союза, – Тартус. Этот порт позволял России оставаться игроком в Средиземном море и претендовать на звание супердержавы.

В-третьих, весь «замес» в Сирии начался после того, когда стали известны планы об экспорте газа из Катара через Саудовскую Аравию и Турцию в Европу. То есть это конкуренция за рынки газа. Если теперь этот проект будет реализован, российский газ уже никогда не вернется на свои позиции в Европу. Очевидно, что бенефициар – Турция, которая является активным игроком в регионе и сейчас решает многие свои вопросы.

В-четвертых, это удар лично по Путину. Путин активно держался за Асада, показывая всему миру, что сносить диктаторов неправильно. Особенно важно для него это было после свержения Януковича и после того, как повстанцы очень некрасиво поступили с Каддафи. Потому для Путина было важно поддержать Асада, в том числе российскими войсками.

Все это очень болезненные удары по России. Судя по всему, она не собирается там сдаваться, по крайней мере, российская авиация там летает. И это очень хорошо: чем больше будут растянуты и распылены ресурсы России, тем меньше сил у нее останется для борьбы с Украиной.

Для России события в Сирии – это хорошая катастрофа. Ведь у нее больше не остается возможностей раскачивать ситуацию на Ближнем Востоке. Разве что через Иран. Но и Иран под вопросом, потому что сейчас, при Трампе, США его будут дожимать. Иными словами, Россия лишается возможности манипулировать миром.

Поэтому я не исключаю, что Путин предоставит Асаду какие-то силы. По крайней мере, мы видим, что российская авиация работает в Сирии, а, значит, эти самолеты не смогут бомбить Украину. К тому же, учитывая, что «вагнеровцы» были существенно прорежены и сейчас пребывают где-то в Африке, есть надежда на то, что Путину придется выдернуть из Украины и часть личного состава. Ведь личностный фактор тут серьезно сказывается: Путин крайне болезненно воспринимает любые попытки свергнуть диктаторов в любой точке мира, а потому будет помогать Асаду.

Тарас Загородний, «Главред»

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