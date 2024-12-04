«Калгари» всухую победил «Коламбус», Шарангович оформил свой 6-й гол в сезоне
- 4.12.2024, 10:23
Белорусский форвард отправил шайбу в пустые ворота.
В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймз» дома переиграл «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 3:0, пишет belarushockey.com.
В составе «огней» 26-летний белорусский форвард Егор Шарангович был отряжен на левый фланг второго звена. Его партнерами стали Мэттью Коронато и Микаэль Баклунд.
В составе победителей забросили в большинстве Расмус Андерссон и Кевин Баль.
На отметке 59:40 Шарангович отправил шайбу в пустые ворота.
В итоге Шарангович провел на льду 17:56 (из них в большинстве 2:09 и в меньшинстве 0:20), забросил шайбу в пустые ворота, нанес 2 броска (1 из них мимо), совершил 1 перехват, выиграл единственное вбрасывание и заработал показатель полезности «+1».
В сезоне у Егора 19 матчей, 8 (6+2) очков, показатель полезности «-6», 4 минуты штрафа.
«Флэймз» с 30 баллами в 26 играх занимают 7-е место в таблице Западной конференции. «Коламбус» с 25 очками в 24 встречах идет на 11-й позиции Запада.
Следующий матч «Калгари» проведет 6 декабря дома против «Сент-Луиса».
Калгари – Коламбус – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
1:0 – 30 Андерссон (Кадри, Баклунд)
2:0 – 57 Баль (Юбердо, Уигар)
3:0 – 59 Шарангович (Колман, Баклунд)
Вратари: Владарж 16/16 – Мерзликин 19/21.