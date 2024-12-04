«Калгари» всухую победил «Коламбус», Шарангович оформил свой 6-й гол в сезоне 4.12.2024, 10:23

Белорусский форвард отправил шайбу в пустые ворота.

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймз» дома переиграл «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 3:0, пишет belarushockey.com.

В составе «огней» 26-летний белорусский форвард Егор Шарангович был отряжен на левый фланг второго звена. Его партнерами стали Мэттью Коронато и Микаэль Баклунд.

В составе победителей забросили в большинстве Расмус Андерссон и Кевин Баль.

На отметке 59:40 Шарангович отправил шайбу в пустые ворота.

В итоге Шарангович провел на льду 17:56 (из них в большинстве 2:09 и в меньшинстве 0:20), забросил шайбу в пустые ворота, нанес 2 броска (1 из них мимо), совершил 1 перехват, выиграл единственное вбрасывание и заработал показатель полезности «+1».

В сезоне у Егора 19 матчей, 8 (6+2) очков, показатель полезности «-6», 4 минуты штрафа.

«Флэймз» с 30 баллами в 26 играх занимают 7-е место в таблице Западной конференции. «Коламбус» с 25 очками в 24 встречах идет на 11-й позиции Запада.

Следующий матч «Калгари» проведет 6 декабря дома против «Сент-Луиса».

Калгари – Коламбус – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

1:0 – 30 Андерссон (Кадри, Баклунд)

2:0 – 57 Баль (Юбердо, Уигар)

3:0 – 59 Шарангович (Колман, Баклунд)

Вратари: Владарж 16/16 – Мерзликин 19/21.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com