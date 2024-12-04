Россияне замучили в плену мэра Днепрорудного Матвеева
- 4.12.2024, 10:25
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Его тело передали во время последнего обмена.
Российские оккупанты замучили в плену городского голову г. Днепрорудное Запорожской области Евгения Матвеева.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что Днепрорудное Запорожской области россияне захватили в конце февраля 2022 года. А впоследствии взяли в плен и городского голову - Евгения Матвеева. 2 года и 8 месяцев он находился в плену у оккупантов и был замучен. Во время последнего обмена его тело вернули Украине.
«Евгений Сергеевич был настоящим патриотом, не равнодушным к судьбе своей страны и своей громады. Всегда работал с людьми и ради людей, слышал и помогал каждому, кто в этом нуждался. Был волевым и принципиальным. Во время оккупации - не покинул ни город, ни людей, делал все для обеспечения жизнедеятельности громады, постоянно информировал население о ходе событий и поддерживал.
Нет слов, чтобы выразить всю боль от потери. У нас нет времени на промедление. Ежедневно россия совершает террор с нашими людьми - настоящими патриотами», - отметил Федоров.