закрыть
4 декабря 2024, среда, 11:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минздрав утвердил новые временные рамки для платных приемов врачей-специалистов

1
  • 4.12.2024, 10:43
Минздрав утвердил новые временные рамки для платных приемов врачей-специалистов

Они будут зависеть от наличия у врача ученой степени или звания.

Министерство здравоохранения Беларуси утвердило новые нормы времени, а также расхода материалов для врачей-специалистов, оказывающих платные консультации. Теперь время, выделяемое на консультацию, будет зависеть от наличия у врача ученой степени или звания.

Если раньше Минздрав отдельно расписывал нормы времени и расхода материалов для каждой специализаций, то теперь их все объединили в один документ. Согласно постановлению ведомства №155 от 16 ноября 2024 года, опубликованному 4 декабря на Национальном правовом интернет-портале, первичный приём врача-специалиста (а также медицинской сестры), независимо от его квалификации, должен длиться 25 минут, на вторичный приём отводится 15 минут. Такие же нормы действовали и ранее.

За это время врач должен успеть собрать информацию о жалобах пациента, составить его анамнез, выявить факторы

риска заболеваний, а также провести общий осмотр, установить клинико-функциональный диагноз и дать назначения по лечению или, при необходимости, направить на дополнительные анализы. Кроме того, в это время врач должен уложиться с оформлением всей медицинской документации.

Что же до платных консультаций специалистов, которые помимо выше названного предполагает также определение врачом тактики лечения и индивидуальных рекомендаций по медицинскому наблюдению, их длительность будет напрямую зависеть от квалификации специалиста.

Так, для врачей с квалификационной категорией норма составляет 30 минут, а для врачей с ученой степенью, ученым званием или академическим ученым званием она двое больше — 60 минут.

В Минздраве пояснили, что данное постановление распространяется на все платные приёмы и консультации, как в частных клиниках, как и в государственных медицинских центрах, а также действует для индивидуальных предпринимателей.

В ведомстве изменение норм аргументировали необходимостью «совершенствования действующих нормативных документов» для расчета соответствующих тарифов на платные медицинские услуги.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Азаренок с фальшивым долларом
Азаренок с фальшивым долларом Ирина Халип
Двое в орешнике и мешок в придачу
Двое в орешнике и мешок в придачу Владимир Халип
Последний рубеж обороны
Последний рубеж обороны Аббас Галлямов
Есть нюансы
Есть нюансы Михаил Крутихин