Минздрав утвердил новые временные рамки для платных приемов врачей-специалистов 1 4.12.2024, 10:43

Они будут зависеть от наличия у врача ученой степени или звания.

Министерство здравоохранения Беларуси утвердило новые нормы времени, а также расхода материалов для врачей-специалистов, оказывающих платные консультации. Теперь время, выделяемое на консультацию, будет зависеть от наличия у врача ученой степени или звания.

Если раньше Минздрав отдельно расписывал нормы времени и расхода материалов для каждой специализаций, то теперь их все объединили в один документ. Согласно постановлению ведомства №155 от 16 ноября 2024 года, опубликованному 4 декабря на Национальном правовом интернет-портале, первичный приём врача-специалиста (а также медицинской сестры), независимо от его квалификации, должен длиться 25 минут, на вторичный приём отводится 15 минут. Такие же нормы действовали и ранее.

За это время врач должен успеть собрать информацию о жалобах пациента, составить его анамнез, выявить факторы

риска заболеваний, а также провести общий осмотр, установить клинико-функциональный диагноз и дать назначения по лечению или, при необходимости, направить на дополнительные анализы. Кроме того, в это время врач должен уложиться с оформлением всей медицинской документации.

Что же до платных консультаций специалистов, которые помимо выше названного предполагает также определение врачом тактики лечения и индивидуальных рекомендаций по медицинскому наблюдению, их длительность будет напрямую зависеть от квалификации специалиста.

Так, для врачей с квалификационной категорией норма составляет 30 минут, а для врачей с ученой степенью, ученым званием или академическим ученым званием она двое больше — 60 минут.

В Минздраве пояснили, что данное постановление распространяется на все платные приёмы и консультации, как в частных клиниках, как и в государственных медицинских центрах, а также действует для индивидуальных предпринимателей.

В ведомстве изменение норм аргументировали необходимостью «совершенствования действующих нормативных документов» для расчета соответствующих тарифов на платные медицинские услуги.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com