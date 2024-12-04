Минздрав утвердил новые временные рамки для платных приемов врачей-специалистов

Минздрав утвердил новые временные рамки для платных приемов врачей-специалистов1
- 4.12.2024, 10:43
Они будут зависеть от наличия у врача ученой степени или звания.
Министерство здравоохранения Беларуси утвердило новые нормы времени, а также расхода материалов для врачей-специалистов, оказывающих платные консультации. Теперь время, выделяемое на консультацию, будет зависеть от наличия у врача ученой степени или звания.
Если раньше Минздрав отдельно расписывал нормы времени и расхода материалов для каждой специализаций, то теперь их все объединили в один документ. Согласно постановлению ведомства №155 от 16 ноября 2024 года, опубликованному 4 декабря на Национальном правовом интернет-портале, первичный приём врача-специалиста (а также медицинской сестры), независимо от его квалификации, должен длиться 25 минут, на вторичный приём отводится 15 минут. Такие же нормы действовали и ранее.
За это время врач должен успеть собрать информацию о жалобах пациента, составить его анамнез, выявить факторы
риска заболеваний, а также провести общий осмотр, установить клинико-функциональный диагноз и дать назначения по лечению или, при необходимости, направить на дополнительные анализы. Кроме того, в это время врач должен уложиться с оформлением всей медицинской документации.
Что же до платных консультаций специалистов, которые помимо выше названного предполагает также определение врачом тактики лечения и индивидуальных рекомендаций по медицинскому наблюдению, их длительность будет напрямую зависеть от квалификации специалиста.
Так, для врачей с квалификационной категорией норма составляет 30 минут, а для врачей с ученой степенью, ученым званием или академическим ученым званием она двое больше — 60 минут.
В Минздраве пояснили, что данное постановление распространяется на все платные приёмы и консультации, как в частных клиниках, как и в государственных медицинских центрах, а также действует для индивидуальных предпринимателей.
В ведомстве изменение норм аргументировали необходимостью «совершенствования действующих нормативных документов» для расчета соответствующих тарифов на платные медицинские услуги.