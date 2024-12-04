Почему не стоит переживать из-за того, что многие белорусы не вернутся из вынужденной эмиграции 4.12.2024, 10:56

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Разбор аналитической записки, посвященной адаптации мигрантов.

Исследовательский центр BEROC презентовал аналитическую записку, посвященную адаптации мигрантов из Беларуси и Украины на рынке труда Евросоюза. Над исследованием при поддержке Фонда Фридриха Эберта работали академический директор BEROC Лев Львовский и старший научный сотрудник Родион Морозов.

— Это лишь первая часть серии работ на данную тему, этой аналитической запиской мы открываем цикл, в течение года будут опубликованы, как минимум, две большие статьи, — отметил во время презентации Лев Львовский.

Центральным вопросом исследования является то, как мигранты с высоким уровнем квалификации находят свое место на новых рынках труда. В онлайн-опросе приняли участие 172 гражданина Беларуси и 392 гражданина Украины, проживающие на данный момент в Литве и Польше.

— Несмотря на то, что выборка мала, по ней можно увидеть тенденции и тренды, понять определенную динамику в отношении мигрантов, — подчеркнула научный сотрудник BEROC Виолетта Панасевич.

«Салідарнасць» публикует ключевые моменты и выводы, сделанные авторами аналитической записки.

Сколько белорусов нашли убежище в ЕС

После событий 2020-го убежище в странах Европейского Союза нашли около 500 тысяч белорусов, напоминают авторы исследования.

Это большой удар по рынку труда, учитывая то, что при общем количестве населения Беларуси чуть более 9 млн человек, количество трудоспособного населения составляет около 4 млн.

Для сравнения: на сегодня в странах ЕС зарегистрированы около 4,1 млн украинцев. До полномасштабного вторжения российских войск в 2022-м население Украины насчитывало 44 млн человек.

В научных работах о миграции принято делить мигрантов на тех, кто уехал из страны добровольно, имея на подготовку к отъезду необходимое время, и беженцев, уехавших вынужденно.

Белорусов, уехавших из страны после событий 2020-го, равно как и украинцев, покинувших родину после февраля 2022-го, авторы исследования причисляют к вынужденным мигрантам.

Портрет мигранта

89% белорусов, опрошенных в рамках исследования, имеют высшее образование, включая послевузовскую подготовку. Среди украинцев этот показатель составляет 60%.

91% мигрантов-белорусов проживают в новых странах со своими супругами.

Большинство уехавших из Беларуси имели высокие доходы. 19% зарабатывали значительно выше средней зарплаты, 39% — выше средней, 27% — на уровне средней по стране зарплаты. Среди опрошенных украинцев этот показатель заметно скромнее.

Кому сложнее найти работу в новой стране

Далеко не всегда наличие высшего образования и высокой квалификации у себя на родине является гарантией трудоустройства для белорусов, оказавшихся помимо их воли в чужой стране.

К высококонвертируемым сферам в Польше и Литве относятся IT, строительство, производство, сфера услуг.

И гораздо труднее найти работу по специальности белорусскому учителю, рекламщику, дизайнеру, инженеру и юристу, отмечает Лев Львовский.

При этом 44% белорусов в новой стране продолжили работу по своей специальности, в том числе на прежней должности. Среди принявших участие в опросе украинцев данный показатель составил 23%. А каждому третьему опрошенному белорусу пришлось начинать в новой сфере с нуля (49% украинцев).

Чаще всего работу теряют те, кто имеет либо слишком малый рабочий стаж (ниже 5 лет), либо сверхдолгий опыт работы (свыше 20 лет).

Гендерный вопрос

53% мигрантов из Беларуси в Польше и Литве составляют женщины. По данным исследования, по совокупности факторов белоруски значительно хуже смогли адаптироваться к новому рынку труда.

Лишь 31% опрошенных женщин смогли полностью сохранить свою карьеру в новой стране. Для сравнения: этого удалось достичь 55% мужчин.

43% белорусок пришлось начинать все с нуля, в отличие от мужчин, среди которых с этим столкнулись 17%.

Опрос показал, что от потери человеческого капитала, вызванной вынужденной эмиграцией, больше страдают женщины.

— И это еще одна сторона гендерного неравенства, которой редко уделяется внимание, — отмечают авторы исследования.

Кто помогает белорусам находить работу?

Ответ на этот вопрос навел исследователей на любопытные выводы. Белорусы реже, чем украинцы, ищут работу в Польше и Литве с помощью служб занятости (13% против 30%).

Размещение объявлений и помощь родственников дает практически идентичные результаты.

В то же время, с помощью диаспоры трудоустраивается каждый пятый белорус (21%), а среди украинцев доля таких трудоустройств составляет лишь 3%.

Кроме того, 28% белорусов были перевезены в новые страны их работодателем (13% в случае украинских мигрантов).

По мнению Льва Львовского, это говорит о более крепких белорусских диаспоральных связях, а также о плюсах существования транснациональных компаний, способствующих скорейшей адаптации человеческого капитала на новом месте.

Сколько белорусов готовы вернуться домой. И при каких условиях

35% опрошенных белорусов готовы вернуться на родину без дополнительных условий. В Литве их количество выше — 46%, а в Польше заметно ниже — 31%.

Не желают возвращаться 38% опрошенных белорусов (43% в Польше и 28% в Литве).

Реже всего планируют возвращение мигранты, прожившие вне родины два года и больше. И это естественный процесс, подчеркивают авторы записки, так как с годами люди все глубже интегрируются в новое общество, обрастают карьерными и социальными связями.

Число тех, кто не планирует вернуться, выше среди людей с низким уровнем образования.

Главными условиями для возвращения опрошенные белорусы назвали смену власти в стране (82%), прекращение политических репрессий (около 70%), смену власти и изменение внешней политики в России (40%).

Вступление в НАТО и ЕС в качестве условия для возвращения домой назвали 24% белорусов. Для сравнения: такое условие поддерживает 23% украинцев.

Улучшение экономических условий и появление оптимальных возможностей для трудоустройства ожидают соответственно 13 и 10% опрошенных белорусов.

Почему не стоит бояться того, что многие не вернутся

Отток человеческого капитала является большим вызовом для всех сторон — и для мигрантов (в первую очередь), и для страны-донора, и для страны-реципиента, напомнил Лев Львовский.

Для первых отъезд из страны чаще всего сопряжен с ухудшением материального положения, необходимостью приобретать новые навыки и профессию.

Для Беларуси потеря сотен тысяч рабочих рук уже сказывается. И будет негативно отзываться не один год, если не десятилетия. Рынки труда Литвы и Польши также несут риски в случае, если адаптация мигрантов из Беларуси и Украины будет протекать неэффективно.

Но есть и позитивный момент, отмечают авторы исследования. По мнению Львовского, не стоит излишне переживать из-за неизбежного невозвращения многих тысяч белорусов домой. Развитая и крепкая белорусская диаспора в соседних странах будет залогом надежных бизнес-связей. А также надежным источником пополнения валюты в виде денежных переводов из-за границы.

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