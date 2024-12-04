Стало известно, куда бежит российский флот из Сирии
- 4.12.2024, 10:59
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OSINT-аналитики раскрыли детали.
Вчера появились первые признаки того, что Кремль решил вывести из своей военно-морской базы в Тартусе (Сирия) морской флот.
На деле это говорит о том, что Путин не собирается отправлять новое подкрепление армии Асада в борьбе с повстанцами.
Аналитики из ISW детально проанализировали новости от OSINTеров, чтобы озвучить ситуацию вокруг ВМФ РФ.
Еще 2 декабря OSINT-аналитик MT Anderson детально изучил спутниковые снимки от 2 декабря, сравнив их со снимками от 1 декабря и 30 ноября.
На тот момент на базе в Тартусе находилось 6 фрегатов, танкеров и подлодок РФ. Уже на фото от 3 декабря было видно, что все 6 кораблей выведены в море.
На сегодняшний день РФ не может перебросить эти корабли в черноморские порты, так как Турция призвана соблюдать Конвенцию Монтре, именно поэтому многие аналитики уверены, что Кремль перебросит морской флот в Калининградскую область.
В ГУР МО Украины заявили, что МО РФ могло перебросить часть сил из своего «Африканского корпуса» в Сирию.
В ISW не могут подтвердить визуально заявления украинской разведки. Однако если это так, то Кремль хочет избежать переброски регулярных сил из Украины в Сирию для оказания помощи Асаду.
Переброска ВМФ из Тартуса свидетельствует о том, что в Кремле боятся продвижения повстанцев к Хаме и самому Тартусу.