Стало известно, куда бежит российский флот из Сирии 4.12.2024, 10:59

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OSINT-аналитики раскрыли детали.

Вчера появились первые признаки того, что Кремль решил вывести из своей военно-морской базы в Тартусе (Сирия) морской флот.

На деле это говорит о том, что Путин не собирается отправлять новое подкрепление армии Асада в борьбе с повстанцами.

Аналитики из ISW детально проанализировали новости от OSINTеров, чтобы озвучить ситуацию вокруг ВМФ РФ.

Еще 2 декабря OSINT-аналитик MT Anderson детально изучил спутниковые снимки от 2 декабря, сравнив их со снимками от 1 декабря и 30 ноября.

На тот момент на базе в Тартусе находилось 6 фрегатов, танкеров и подлодок РФ. Уже на фото от 3 декабря было видно, что все 6 кораблей выведены в море.

На сегодняшний день РФ не может перебросить эти корабли в черноморские порты, так как Турция призвана соблюдать Конвенцию Монтре, именно поэтому многие аналитики уверены, что Кремль перебросит морской флот в Калининградскую область.

В ГУР МО Украины заявили, что МО РФ могло перебросить часть сил из своего «Африканского корпуса» в Сирию.

В ISW не могут подтвердить визуально заявления украинской разведки. Однако если это так, то Кремль хочет избежать переброски регулярных сил из Украины в Сирию для оказания помощи Асаду.

Переброска ВМФ из Тартуса свидетельствует о том, что в Кремле боятся продвижения повстанцев к Хаме и самому Тартусу.

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