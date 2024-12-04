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Чичкан не помог

  • 4.12.2024, 11:06
Чичкан не помог

У Кубка Польши по футболу будет новый хозяин.

Во вторник прошел матч 1/8 финала Кубка Польши с участием белоруса, пишет football.by .

ПОЛОНИЯ (Варшава, Д2) — Висла (Краков, Д2) — 3:2 (в доп. время)

Голы: 0:1 — Фредерику Дуарте (6), 0:2 — Фредерику Дуарте (39), 1:2 — Илкай Дурмуш (55), 2:2 — Илкай Дурмуш (56), 3:2 — Почобут (108).

На 105+3-й минуте Родадо (Висла) не реализовал пенальти (Матеуш Кухта парировал).

В составе гостей весь матч отыграл белорусский вратарь Антон Чичкан. Напомним, «Висла» является действующим обладателем трофея, несмотря на то, что выступает во втором дивизионе. Теперь у Кубка  будет новый хозяин.

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