Эксперт: Яичные белки оказывают неожиданное влияние на здоровье почек 2 4.12.2024, 11:16

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Яичный белок влияет на уровень фосфора в крови.

Ежедневное употребление яичных белков оказывает неожиданное влияние на здоровье почек. Как пишет Health Digest, например, в США 35,5 миллионов взрослых в США живут с хронической болезнью почек. 90% из них даже не подозревают о заболевании.

Как пишет издание, один из способов предотвратить болезнь почек или дать им здоровый импульс - это употребление определенных продуктов. Вы удивитесь, но среди прочего для наших почек полезны яичные белки. Людям, страдающим от проблем с почками, даже рекомендуется включать яичные белки в свой ежедневный рацион.

«Каждый человек с заболеванием почек должен проконсультироваться со своим врачом о том, сколько белка потреблять. Некоторые исследования показали питательную пользу от потребления яичных белков», - рассказала доктор Джен Хаучинс.

Доктор Хаучинс отметил исследование 2011 года в журнале Journal of Renal Care. В нем амбулаторным пациентам, которые находились на диализе, давали пастеризованные жидкие яичные белки на один прием пищи каждый день вместо мяса.

«У участников этого пилотного исследования улучшился уровень фосфора в крови и немного улучшился уровень белка в крови», - говорит доктор.

Однако она акцентировала, что это не означает, что все должны немедленно начать есть яичные белки каждый день. В конце концов, каждый организм индивидуален. Она советует обратиться к лечащему врачу, чтобы он установил дневную норму белка. Не стоит также забывать, что яичный белок может вызывать аллергию.

Доктор отметила, что в большинстве случаев яйца вообще полезны для человека.

«Цельные яйца, включая желток, являются хорошим вариантом для включения в здоровую диету при заболеваниях почек. Яйца обеспечивают 6% суточной нормы витамина D и 252 микрограмма каротиноидов лютеина», - говорит Хаучинс.

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