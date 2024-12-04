Марина Золотова стала лауреатом премии за свободу слова в ФРГ

Марина Золотова стала лауреатом премии за свободу слова в ФРГ1
- 4.12.2024, 11:29
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Проявила в работе необычайное мужество и честность.
В немецком городе Шорндорф 1 декабря прошла церемония награждения международной премией имени Иоганна Филиппа Пальма за свободу слова и свободу печати.
Лауреатами 2024 года стали главный редактор уничтоженного белорусскими властями портала TUT.BY, политзаключенная Марина Золотова и медиа ZanTimes, которое пишет о правах человека в Афганистане, сообщает DW.
Премия названа именем немецкого издателя, который жил в XIX веке и был казнен за свою деятельность. Каждые два года она вручается независимым журналистам, которые внесли вклад в развитие демократии и независимой прессы.
На сайте фонда имени имени Иоганна Филиппа Пальма отмечается, что Золотова столкнулась с жестокими репрессиями со стороны государства, однако проявила в работе необычайное мужество и честность.
Марина Золотова уже три с половиной года находится в заключении. Суд приговорил ее к 12 годам лишения свободы по политически мотивированному делу.