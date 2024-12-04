У Кремля прокол за проколом

У Кремля прокол за проколом3
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 4.12.2024, 11:31
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Крокодил не ловится, не растет кокос.
У кремлевских прокол за проколом. То в Сирии Алеппо у друга Асада отклеится, то в Грузии народ взбунтовался против власти, которая списывает у РФ законы и поворачивает в сторону от Европы, то в совершенно зависимой от российской помощи Абхазии, Кремль окончательно посылают с его инвестиционными соглашениями.
«Парламент» Абхазии большинством голосов (три воздержавшихся, за - никого) отказался от ратификации абхазо-российского соглашения об инвестиционной деятельности. Согласно этому соглашению, российский бизнес вложивший страну от 2 млрд рублей получал бы беспрецедентные льготы. Некоторые эксперты назвали соглашение «колониальным», а его подписание стоило Аслану Бжания «президентского кресла» - он вынужден был уйти в отставку на фоне массовых народных протестов.
Телеграм-канал «СерпомПо»