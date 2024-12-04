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«На совещании у Лукашенко всплыли ужасные цифры»

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  • 4.12.2024, 11:33
  • 7,902
«На совещании у Лукашенко всплыли ужасные цифры»

Что у диктатора думают про белорусскую науку.

На 30-м году правления Лукашенко прозрел, что нужно заняться наукой, если конкретнее — академией наук. На совещании всплыли ужасные цифры, пишет читатель сайта Charter97.org:

— Никто не считает, сколько денег нужно на науку. За последние 7 лет расходы на нее сократились в 5 раз, крутятся в районе 0,5% бюджета. Правительство и ведомства не заказывают научные разработки. Самозванец хочет, чтоб академия заработала ему денег, а он тогда даст их академии. А когда его попросили поднять зарплаты ученым до уровня шахтеров (такая извращенная агрохунтовская логика), он заявил, что это популизм. Все как всегда, по-лукаморски, через одно место.

Тряся головой от старости, нелегитимный еще раз доказал свою некомпетентность, отсталость и безграмотность. Даже «сизифов труд» не смог выговорить правильно. И признал, что он с подельниками — временщики, утром не знают, доживут ли до вечера.

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