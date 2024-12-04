Лидер оппозиции: Юн Сок Йоль больше не является президентом Южной Кореи 4.12.2024, 11:45

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Юн Сок Йоль

Политика и министров собираются официально обвинить в госизмене.

Оппозиционная Демократическая партия Южной Кореи выдвинет обвинения в государственной измене против президента Юн Сок Йоля, который накануне объявил о введении военного положения в стране, и объявит ему импичмент, сообщает Yonhap.

Отмечается, что оппозиция также планирует обвинить в госизмене министров обороны и внутренних дел.

Лидер Демократической партии Ли Чжэ Мэн назвал объявление военного положения «незаконным», сказав, что Юн «больше не является президентом» Южной Кореи.

Парламент должен проголосовать за начало процедуры импичмента в течение 72 часов после того, как предложение будет вынесено на пленарное заседание, для этого нужно большинство в две трети голосов в парламенте, состоящем из 300 депутатов.

Yonhap пишет, что Демократическая партия и другие небольшие оппозиционные партии вместе имеют 192 места, а это означает, что по крайней мере восемь из 108 депутатов от правящей партии должны поддержать импичмент, чтобы его приняли.

После этого Конституционный суд вынесет решение о том, является ли отстранение Юна от должности оправданным. На время рассмотрения дела в суде полномочия президента будут приостановлены. Обязанности Юна возьмет на себя премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су.

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