В элитном доме у парка Челюскинцев продается стильная квартира 4 4.12.2024, 11:50

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При этом назвать проект типичным для жилья нельзя даже сегодня.

Дом 2009 года постройки напротив парка Челюскинцев часто путают с офисным зданием. Наверное, из-за того, что на первом этаже здесь находится коммерческое помещение. При этом назвать проект типичным для жилья нельзя даже сегодня. В 11-этажном элитном доме всего 46 квартир. Одна двушка сейчас выставлена на продажу. Внутри уже все готово для жизни, пишет Realt.

Жилой дом был построен в 2009 году на проспекте Независимости, 95А. Он имеет статус повышенной комфортности. За порядком тут следит консьерж, а на цокольном этаже располагается паркинг.

В 11-этажном доме застройщик вместил 12 двухуровневых квартир и 2 пентхауса. Здесь есть жилье с разным количеством комнат, даже с 8-ю. Сейчас в базе Realt мы нашли двушку, в которую можно заехать сразу после покупки. Вот она.

Двушка находится на шестом этаже. Ее площадь — 52,7 м². Комнаты здесь раздельные, а кухня занимает 6,9 м².

Высота потолков достигает 3 метров. Квартира обставлена мебелью и техникой. В гостиной разместили две зоны: отдыха и столовую.

Обустроена и спальня. На полу в двушке лежат паркетная доска и итальянская плитка. В окнах стоят стеклопакеты.

Санузел тут совмещенный. В коридоре сделаны шкафы для хранения вещей.

Парковочные места есть и во дворе за шлагбаумом. Дом стоит в двух минутах ходьбы от станции метро «Парк Челюскинцев». Зеленая зона находится напротив. Рядом есть магазины, кафе, кинотеатр. Быстро можно добраться и до ТРЦ Dana Mall.

Стоимость квартиры — 136 900 долларов. Один квадратный метр обойдется в 2 598 долларов.

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