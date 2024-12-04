Россияне бросились покупать Библию на фоне войны и экономических трудностей 5 4.12.2024, 12:03

Спрос на религиозную книгу резко вырос.

В России резко увеличился спрос на Библию: по итогам первых трех кварталов 2024 года продажи религиозной книги в различных изданиях выросли в штуках на 52% год к году, сообщили РБК в крупнейшей российской книжной сети «Читай-город».

По ее данным, наибольший интерес покупатели проявляют к Библии в Синодальном переводе 1876 года. Продажи этой версии книги в январе—сентябре текущего года увеличились на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го и в два раза — в сравнении с 2022-м. В целом за год в «Читай-городе» рассчитывают продать более 50 тыс. изданий Библии.

Рост продаж Библии в натуральном выражении фиксирует и маркетплейс Wildberries. С января по ноябрь 2024 года покупок стало почти в 2,2 раза больше, чем за тот же период год назад. При этом в 2023 году рост к 2022-му составлял 94%. Продажи Евангелия на Wildberries также выросли на 46%.

Из прочих религиозных изданий чаще всего россияне покупают Новый Завет, отмечают в «Читай-городе». По сравнению с Ветхим Заветом спрос на него в два раза выше. В издательстве «Бомбора» (входит в издательский холдинг «Эксмо-АСТ») заявили об увеличении продаж религиозной литературы в январе—сентябре в штуках на 73% год к году. Чаще всего покупатели приобретают такие книги, как «Детям о Боге. Простые ответы», «Сила женской молитвы. Духовная жизнь женщины» и «Первые шаги к Богу».

Растут продажи литературы по религии и теологии и в «АСТ-нонфикшн». По итогам трех кварталов рост год к году составил 34% в штуках. Высоким спросом пользуются также издания «Библия с иллюстрациями Гюстава Доре», «Библия. Ветхий и Новый завет», а также «Коран. Прочтение смыслов».

Еще в период с 2019 по 2021 год в издательском холдинге «Эксмо-АСТ» (включает «Эксмо», АСТ, «Азбука-Аттикус», «Манн, Иванов и Фербер» и др.) фиксировали снижение продаж религиозной литературы на 20–30%. Однако после начала войны в Украине россияне проявляют «стабильно высокий интерес» к этому сегменту, отметили в холдинге.

В 2023 году глава издательства «Эксмо» Евгений Капьев утверждал, что новый тренд пришел вслед за ростом продаж карт Таро и книг по эзотерике. Он объяснял его «высокой степенью неопределенности в мире».

В условиях нестабильности в экономике и глобальных перемен «многие находят утешение и поддержку в вере, стремятся поднять глубинные смыслы жизни и обрести внутреннюю гармонию», пояснили в «Эксмо-АСТ». Насыщенная новостная повестка «побуждает многих обращаться к книгам в поисках способов справиться с тревогой, осознать значимость своей жизни», добавили в холдинге.

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