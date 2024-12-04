«Для россиян это стало путем в один конец»
- 4.12.2024, 12:10
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Полковник ВСУ рассказал о «черной миле» в Курской области.
Наступательные действия россиян в Курской области обернулись для них огромными потерями. Настоящей дорогой смерти для врага, в частности, стало направление Снагость – Зеленый Шлях.
Об этом в сводке для «24 Канала» рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что украинские воины нашли оптимальный механизм для уничтожения оккупантов на Курском направлении.
Полковник запаса отметил, что населенный пункт Зеленый Шлях в Курской области стал для российских захватчиков такой себе «черной милей».
«Это такой путь в один конец (для российских военных – 24 Канал)», – заявил Свитан.
То есть, подчеркнул он, Силы обороны активно продолжают там ликвидацию россиян. Они нашли оптимальный механизм для уничтожения оккупантов на данном направлении – преимущественно с помощью артиллерии, FPV-дронов и хорошей системы координации между нашими наступающими частями.
Он добавил, что бойцы Сил спецопераций и ГУР продолжают выполнять основные задачи – заходят в тыл противника, контролируют его личный состав и берут в плен вражеских военных.