В Минске рабочий украл дорогих вентиляторов на 10 тысяч рублей
- 4.12.2024, 12:22
А продал за 500 рублей.
Представители торгового центра, который возводится в Минске, обратились в милицию с заявлением о краже из подсобного помещения дорогих вентиляторов.
Оперативники Октябрьского РУВД установили, что к краже причастен один из рабочих — 42-летний ранее неоднократно судимый житель Осиповичей.
Накануне мужчина работал внутри ТЦ. Обнаружив в одном из подсобных помещений коробки с вентиляторами, решил их украсть.
Предварительно найдя покупателя на устройства, мужчина в одиночку прокрался в хозяйственное помещение и вынес оттуда шесть вентиляторов. Он получил за их перепродажу всего 500 рублей, причем общая стоимость украденного составила более 10 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело по факту кражи, совершенной в крупном размере.