В Минске рабочий украл дорогих вентиляторов на 10 тысяч рублей 4.12.2024, 12:22

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А продал за 500 рублей.

Представители торгового центра, который возводится в Минске, обратились в милицию с заявлением о краже из подсобного помещения дорогих вентиляторов.

Оперативники Октябрьского РУВД установили, что к краже причастен один из рабочих — 42-летний ранее неоднократно судимый житель Осиповичей.

Накануне мужчина работал внутри ТЦ. Обнаружив в одном из подсобных помещений коробки с вентиляторами, решил их украсть.

Предварительно найдя покупателя на устройства, мужчина в одиночку прокрался в хозяйственное помещение и вынес оттуда шесть вентиляторов. Он получил за их перепродажу всего 500 рублей, причем общая стоимость украденного составила более 10 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи, совершенной в крупном размере.

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