Царев пришел в бешенство из-за «антироссийского» демарша Абхазии 4.12.2024, 12:24

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Олег Царев

Коллаборант не смог сдержать эмоции.

«Парламент» непризнанной Абхазии все же отклонил ратификацию соглашения с РФ относительно инвестиций.

Этот факт вызвал растерянность и разочарование со стороны «экс-регионала» Олега Царева. О чем он и написал на своей странице в соцсети.

Именно на фоне ратификации соглашения об инвестициях с РФ в Абхазии начались беспорядки, приведшие к отставке «президента» непризнанной «республики», пишет «Диалог.UA».

Разочарованный Царев написал о том, что в свое время именно РФ помогла Абхазии «обрести независимость»; именно РФ финансово помогала Абхазии, а взамен не получила ничего.

Еще вчера стало известно, что «парламент» самопровозглашенной Абхазии не ратифицировал инвестиционное соглашение с РФ. Оппозиция в лице депутата Кана Кварчии заявила, что на деле это соглашение стало бы «кабальным» для региона. При этом он также добавил, что все последние события в «стране» происходят не против РФ. С его слов, за это соглашение выступал только лично «президент» и «глава» Минэкономики Абхазии.

Еще 15 ноября больше ста человек пришли к зданию администрации Абхазии с требованием не голосовать за ратификацию инвестиционного соглашения с РФ. Сам «президент» был уверен, что новый договор - это стимул развития экономики региона, однако в оппозиции заявили, что эта прямая сдача «интересов Абхазии».

В конечном итоге Бжания подал в отставку, а его обязанности временно исполняет Гунба.

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