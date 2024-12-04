«Я никогда не пойму этих людей» 6 4.12.2024, 12:44

2,500

Мобильный ледовый каток на Немиге. Фото: f1katok.by

Видео бесконечной очереди на бесплатный каток на Немиге вызвало споры в соцсетях.

На Немиге вечером 3 декабря выстроилась огромная очередь: люди хотели попасть на каток, который в этот день работал бесплатно в честь дня рождения мобильного оператора life:). Видео бесконечной «колейки», в которой пришлось стоять несколько часов, разошлись по соцсетям и собрали порцию критики — в адрес как любителей «халявы», так и организаторов развлечения, пишет «Зеркало».

Мобильный оператор life:) 3 декабря отметил 16 лет работы в Беларуси и в честь этого события пригласил всех желающих на открытый каток у Дворца спорта. С 19.00 до 22.45 прошло четыре бесплатных сеанса по 45 минут, причем за прокат коньков деньги тоже не брали.

Чтобы успеть получить билет, коньки и переодеться, нужно было прийти за 30 минут до начала сеанса. В итоге уже за несколько часов на Немиге выстроилась огромная очередь желающих покататься бесплатно — ее сняли на видео несколько блогеров.

— Как рассказал мне подписчик, он стоит уже с пяти часов. Людей ну просто море! — прокомментировал mc_maxim.

Он подчеркнул, что всех пускали, «скажем так, дозированно, чтобы не было никакой давки».

Еще один пользователь panchenko_prince недоумевает, зачем люди мерзли по нескольку часов в очереди, чтобы сэкономить стоимость билета на каток.

— Людей 500, наверное, минимум стоит. Чтобы сэкономить один доллар, даже меньше (три рубля. — Прим. ред.)! — сказал он.

Под видео ему возразили, что в действительности поход на каток обойдется значительно дороже.

— Каких три рубля, сам каток шесть и прокат коньков шесть, по итогу 12, — написал один комментатор.

Отметим, в действительности цены на мобильном катке на Немиге варьируются в зависимости от времени суток и дня недели. Билет по будням с 10.00 до 16.00 стоит 5 рублей, с 17.00 до 22.00 — 6 рублей, с 23.00 до 23.45 — 3 рубля. В выходные и праздники — 7 рублей. Также есть семейные билеты и льготные тарифы для детей, пенсионеров и студентов. Прокат коньков — 5 рублей, заточка одной пары — 6 рублей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com