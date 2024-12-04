Анналена Бербок: Немецких солдат могут отправить в Украину 4.12.2024, 12:49

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Анналена Бербок

Фото: Getty Images

Глава МИД Германии назвала условие.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок намекнула на возможность отправки немецких солдат в Украину. Об этом она заявила в преддверии встречи министров иностранных дел стран НАТО, которая состоится 4 декабря в Брюсселе.

Как пишет BILD, Бербок заявила, что может потребоваться «международное присутствие для обеспечения прекращения огня» в Украине.

Отвечая на вопрос, какую роль в этом сыграет Германия, Бербок сказала: «Только мы, европейцы, можем защитить мир».

Репортер BILD Петер Тиде предположил, что, судя по словам министра, Германия вместе с другими странами ЕС может отправить в Украину солдат.

«Это первый случай, когда член немецкого правительства высказывается о том, что считается возможной частью мирного плана после инаугурации Дональда Трампа», - отмечает издание.

На прошлой неделе премьер-министр Баварии и председатель ХСС Маркус Зедер заявил, что необходимо готовиться к возможному созданию «демилитаризованной зоны, которую в конечном счете будут охранять европейцы». Он считает, что «это будет совершенно новый вызов».

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