«Гомсельмаш» получил иск от одного из российских заводов 4.12.2024, 12:56

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Стало известно решение суда.

Российское предприятие «Свердловский инструментальный завод» выиграло иск против «Гомсельмаша». Как пишет «Зеркало», это следует из данных, опубликованных на российском сайте «Электронное правосудие».

«Свердловский инструментальный завод» (РФ), который занимается производством металлорежущего инструмента, в октябре этого года подал иск против «Гомсельмаша» о взыскании 3,49 млн российских рублей (115,9 тыс. рублей по курсу Нацбанка Беларуси на 4 декабря). Такую сумму с учетом пени белорусское предприятие задолжало россиянам, следует из судебных документов.

2 декабря Арбитражный суд Свердловской области в России удовлетворил этот иск. В течение месяца решение еще может быть обжаловано.

Напомним, у «Гомсельмаша» были большие планы на поставки сельхозтехники в Россию, но с этим возникли трудности.

Ранее на предприятии прогнозировали выпустить в этом году не меньше 3500 единиц самоходной уборочной техники, а позже скорректировали этот план до 3260. При этом «Гомсельмаш» планировал в 2024 году на 12% увеличить экспорт продукции.

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