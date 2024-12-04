Племянница Путина проговорилась в Думе о 48 тысячах пропавших без вести на войне 4.12.2024, 13:12

Анна Цивилева

Глава комитета Госдумы РФ по обороне Картаполов пришел в шок от этих слов.

Не менее 48 тыс. россиян, принимавших участие в войне против Украины, пропали без вести. Такую цифру на круглом столе в Госдуме озвучила замминистра обороны РФ Анна Цивилева.

«Всех родственников [пропавших], которые к нам обратились <…> 48 тысяч», — сказала Цивилева (на это обратил внимание телеграм-канал Astra).

По ее словам, чтобы найти и опознать этих людей, у родственников «абсолютно бесплатно» берут ДНК. При этом на данный момент тех, кто подписывает контракт с Минобороны, обязывают предоставлять «буквально эпителий», который затем «расшифровывают» и заносят в базу МВД, отметила Цивилева.

Присутствовавший на круглом столе глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов попросил депутатов нигде не озвучивать цифры пропавших без вести. «Это такая закрытая информация, достаточно чувствительная. Когда будем документы составлять итоговые, тоже чтобы там эти цифры нигде не плавали», — отметил он.

Замминистра обороны после этого поспешила уточнить: «Я назвала цифры не пропавших, а обращений к нам. Многих они [родственники] найдут. Поэтому эта цифра именно обращений, а не статистики».

Цивилева является двоюродной племянницей президента РФ Владимира Путина и женой министра энергетики Сергея Цивилева. Она находится в санкционных списках США и ЕС.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com