Жители Рогачева пожаловались на два асфальтных завода в городе 1 4.12.2024, 13:19

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Но проверка из Минска не нашла нарушений закона.

Жители улицы Иолшиных в Рогачеве недовольны соседством двух асфальтобетонных заводов, принадлежащих местным дорожным предприятиям.

Как пишет «Флагшток», люди заявляют, что промышленные выбросы загрязняют окружающую среду и негативно сказываются на здоровье, ухудшая качество их жизни. Также они обращают внимание на неприятный запах битума. Рогачевцы попросили перенести заводы за черту города.

Разбираться в ситуации в Рогачев приехали председательница Постоянной комиссии по экологии и природопользованию Национального собрания Жанна Чернявская и «депутат палаты представителей» Николай Куденьчук. В сопровождении местных чиновников они посетили асфальтобетонный завод «Сверково» ДСУ-1 и такое же предприятие ДРСУ-154, которые находятся рядом. Потом минская проверка встретилась с заявителями

Представитель завода ДБУ-1 заявил, что на предприятии «хорошая современная система очистки и фильтрации». По его словам, выбросы в атмосферу не превышают допустимых значений. При этом он сослался на местную санстанцию и инспекцию охраны природы. О втором заводе в публикации рогачевской районки ничего не сообщается.

Жанна Чернявская заявила рогачевцам, что «перенос заводов за черту города не представляется возможным и нецелесообразен». При этом она пообещала помочь найти компромисс авторам обращения и руководству дорожных предприятий, которым принадлежат заводы.

В статье рогачевской районки говорится, что «санитарно-защитная зона между жилым сектором и заводами — чуть менее 500 метров, но это никак не влияет на ситуацию», а степень «неприятных запахов битума невозможно оценить лабораторными методами».

В комментарии «Флагштоку» эколог Дмитрий Янков объяснил, что базовая санитарно-защитная зона для асфальтовых заводов — 500 метров. Возводить такие предприятия ближе к жилой застройке запрещено.

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